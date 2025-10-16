Açık Açık 5. Bölüm | Prof. Dr. Fatih Özatay: “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor”

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un öncülüğünde hazırlanan programda Güzem Yılmaz Ertem'in bu bölümdeki konuğu Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay... Türkiye ekonomisinin en kritik başlıklarından biri olan enflasyon bu bölümde tüm yönleriyle Açık Açık ele alındı.

GELİR DAĞILIMI VURGUSU

Prof. Dr. Özatay, “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor” sözleriyle gelir dağılımı ve toplumsal etkiler açısından önemli bir tespitte bulundu. “Enflasyonda talepten çok kur belirleyici” diyen Özatay, mevcut ekonomik politikaların kalıcı fiyat istikrarı üzerindeki etkisini analiz etti.

"BAZI SEKTÖRLERDEN KURTULMAK LAZIM"

Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda enflasyonun düşüp düşmeyeceği, kurun Merkez Bankası üzerindeki etkisi, reel faiz tartışmaları ve maliye politikasının yeterliliği bu bölümde masaya yatırıldı. Ayrıca Prof. Dr. Özatay, “Türk Lirası iki senedir çok değerli, uzatmamak lazım” ve “Bazı sektörlerden kurtulmak gerekiyor” ifadeleriyle dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.