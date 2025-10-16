FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Açık Açık 5. Bölüm | Prof. Dr. Fatih Özatay: “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor”

Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı Finanszone, her pazartesi ve perşembe günü piyasaların ve iş dünyasının nabzını Açık Açık'ta tutmaya devam ediyor! Açık Açık’ın 5. bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu, Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay oldu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Özatay, "Türk Lirası iki senedir çok değerli, uzatmamak lazım” dedi.

Açık Açık 5. Bölüm | Prof. Dr. Fatih Özatay: “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor”
Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un öncülüğünde hazırlanan programda Güzem Yılmaz Ertem'in bu bölümdeki konuğu Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay... Türkiye ekonomisinin en kritik başlıklarından biri olan enflasyon bu bölümde tüm yönleriyle Açık Açık ele alındı.

AÇIK AÇIK'IN 5. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GELİR DAĞILIMI VURGUSU

Prof. Dr. Özatay, “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor” sözleriyle gelir dağılımı ve toplumsal etkiler açısından önemli bir tespitte bulundu. “Enflasyonda talepten çok kur belirleyici” diyen Özatay, mevcut ekonomik politikaların kalıcı fiyat istikrarı üzerindeki etkisini analiz etti.

Açık Açık 5. Bölüm | Prof. Dr. Fatih Özatay: “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor” 1

"BAZI SEKTÖRLERDEN KURTULMAK LAZIM"

Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda enflasyonun düşüp düşmeyeceği, kurun Merkez Bankası üzerindeki etkisi, reel faiz tartışmaları ve maliye politikasının yeterliliği bu bölümde masaya yatırıldı. Ayrıca Prof. Dr. Özatay, “Türk Lirası iki senedir çok değerli, uzatmamak lazım” ve “Bazı sektörlerden kurtulmak gerekiyor” ifadeleriyle dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Açık Açık 5. Bölüm | Prof. Dr. Fatih Özatay: “Enflasyondan ızdırap çeken kesimin sesi çıkmıyor” 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faturalardan düşülecek! EPDK'dan yeni düzenleme... Başvuruya gerek olmadan yansıtılacakFaturalardan düşülecek! EPDK'dan yeni düzenleme... Başvuruya gerek olmadan yansıtılacak
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttıKonut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttı

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Finanszone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.