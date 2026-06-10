Yapay zekâ destekli dolandırıcılık alarmı! Sahte haber ve sahte görsellerle vatandaşlar hedef alınıyor

Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de daha karmaşık hale geldi. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, son dönemde artış gösteren yapay zekâ destekli dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekerek vatandaşların özellikle sahte haberler, manipüle edilmiş görseller ve yanıltıcı internet bağlantıları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"DİJİTAL DÜNYADA EN GÜÇLÜ DUVAR FARKINDALIK VE TEYİT"

İŞTE O PAYLAŞIM!

“Son günlerde yapay zekâ destekli dolandırıcılık girişimlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Dolandırıcılar; güvenilir medya kuruluşlarını, kamu kurumlarını ve tanınmış kişileri taklit eden içerikler üreterek vatandaşları hedef alıyor. Yapay zekâ ile oluşturulan gerçekçi görseller, videolar ve sahte haber metinleri ilk bakışta gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar inandırıcı olabiliyor.

Dolandırıcılık süreci çoğu zaman şu şekilde ilerliyor:

🔹 1. Dikkat çekici bir paylaşım hazırlanır

Gündemdeki bir olay, ünlü bir isim, yatırım fırsatı, kamu desteği veya kampanya bahanesiyle sahte içerik oluşturulur.

🔹 2. Yapay zekâ ile güven oluşturulur

Gerçek gibi görünen fotoğraflar, videolar ve haber ekran görüntüleri kullanılarak içerik profesyonel gösterilir.

🔹 3. Sahte haber sitesi devreye girer

Paylaşılan bağlantı güvenilir bir haber sitesi izlenimi verir. Ancak alan adında çoğu zaman tek bir harf değişikliği, fazladan bir karakter veya farklı bir uzantı bulunur.

🔹 4. Kullanıcı bağlantıya tıklar

Sahte haber sayfası üzerinden vatandaşlar farklı sayfalara yönlendirilir.

🔹 5. Kişisel bilgiler talep edilir

Telefon numarası, e-posta adresi, kimlik bilgileri, banka hesabı veya kredi kartı bilgileri istenir.

🔹 6. Dolandırıcılık gerçekleşir

Elde edilen bilgiler kullanılarak maddi kayıplar oluşturulur, hesaplar ele geçirilir veya kişisel veriler istismar edilir.

📌 Unutmayın:

✅ Her gördüğünüz görsel ve videoya güvenmeyin.

✅ Bağlantıya tıklamadan önce internet adresini dikkatle kontrol edin.

✅ Haberleri mutlaka resmî kaynaklardan doğrulayın.

✅ Kişisel ve finansal bilgilerinizi doğrulanmamış sitelerle paylaşmayın.

✅ Şüpheli içerikleri ilgili kurumlara bildirin.

Yapay zekâ çağında sadece bilgiyi tüketmek değil, bilgiyi teyit etmek de vatandaşlık sorumluluğudur.

Dijital dünyada en güçlü güvenlik duvarı; farkındalık, dikkat ve teyittir.”