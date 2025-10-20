FİNANS

Açık Açık 6. Bölüm | Devrim Akyıl: "Altının fiyatı 'Ortalık karışacak, vaziyet alın' diyor"

Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finanszone, her pazartesi ve perşembe günü piyasaların ve iş dünyasının nabzını Açık Açık tutmaya devam ediyor! Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu, stratejist Devrim Akyıl oldu. Altın, gümüş, emtia piyasaları, kripto paralar ve küresel risk iştahı Açık Açık konuşuldu.

Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 6. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un öncülüğünde hazırlanan programda Güzem Yılmaz Ertem'in bu bölümdeki konuğu stratejist Devrim Akyıl oldu. Akyıl, “Altının fiyatı ‘ortalık karışacak, vaziyet alın’ diyor” ifadesiyle dikkat çekici bir uyarıda bulunurken, süper emtia döngüsünün yeniden başladığına dair güçlü sinyalleri değerlendirdi.

FİZİKİ ALTININ EKONOMİDEKİ ROLÜ

Akyıl, “Yastık altındaki altınlar Türkiye’yi daha derin bir ekonomik krizden koruyor” sözleriyle de fiziki altının ekonomi üzerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Bölümde ayrıca altın-gümüş rasyosu, sanayide gümüş kullanımı, Amerikan teknoloji hisselerindeki yükselişin balon olup olmadığı ve kripto para piyasalarının geleceği ele alındı.

"REFORM ÜZERİNDEN TARTIŞMALIYIZ"

Akyıl, “Faizin aşağıda ya da yukarıda olmasına çok takılıyoruz” diyerek Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli bir perspektif sundu.

"Genel bir ekonomi reformu üzerinden tartışmalıyız" diyen Akyıl, "Faizin 8'e düştüğü yer de belki büyük bir saçmalıktı, 50'lerde kalması da bence ekonomiye bir katkı olmuyor, ve ekonomiyi zora sokuyor.

Burada faiz konusuna aşırı takıldığımız için biz önce faizin dışındaki reformları tartışalım sonra faizi tekrardan tartışalım." ifadelerini kullandı.

