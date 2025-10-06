Açık Açık'ın 2. bölümü yayında... Tufan Deriner, enflasyon için oran verdi; dolar ve altın yorumu dikkat çekti

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un katkılarıyla yayın hayatına başlayan Finanszone kanalı, “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıkarken; ikinci bölümde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner oldu.

"TÜRK LİRASI İYİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

2025'in geri kalan zamanı için yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Deriner, "Borsanın geldiği nokta ortada. Ciddi bir prim görmedik, yakın bir zamanda da görebilecekmişiz gibi de durmuyor.

Dolayısıyla faizin dışında şu anda ne yapılabilir diye düşünürsek, yine hisse senedi kovalayacağız. Ama genel hatlarıyla bakarsak TL önümüzdeki dönemde bence iyi olmaya devam edecek." dedi.

DOLAR KURU TAHMİNİ

Dolar kuruyla ilgili beklentilerini de açıklayan Deriner, "Geçmiş döneme bakan insanlar bugün dolar kurunun çok ucuz olduğunu düşünüyor. Ama ben tam öyle düşünen bir noktada değilim.

Reel olarak TL'nin değer kazanacağını düşünüyorum. Kurun, yüzde 15-18 arasında artmasını bekliyorum. Geçmiş dönemde gördüğümüz ivmeli hareketi bence görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN YÜZDE 20'LERİN ALTINA İNMESİ ZOR"

Enflasyon içinse dikkat çeken dğerlendirmelerde bulunan Deriner, "Ben enflasyonunu böyle 24'lerin altına geleceğini çok kolay kolay düşünmüyorum. Yani yüzde 20 ile 24 arasında olacağını düşünüyorum. 2026'da enflasyonun yüzde 20'lerin altına inmesi zor." diye konuştu.

"ALTIN ALMAK İÇİN ARTIK DOĞRU SEVİYELER DEĞİL"

Altının ise kendine özgü bir durumunun olduğunun altını çizen Deriner, ABD'ye olan güvensizliği altının çok güçlü bir şekilde yansıttığını ve Çin'in altın tarafında ciddi bir alıcı olduğunu söyledi. Deriner, "Bu durumlar altın fiyatını yukarı götürüyor ama bu seviyelerin de bence altın almak için doğru seviyeler olduğunu düşünmüyorum" dedi.