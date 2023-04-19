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Açık artırmayla satıldı! Bugün Ankara ve İstanbul'a geliyor... Kilosu 800 TL

19.04.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun ilk kirazları toplandı, açık artırmayla satıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kilosu 800 TL'den satılan kirazlar, bayramda İstanbul ve Ankara sofralarını süslemek üzere yola çıktı. İlk kirazları satın alan tüccar Hüseyin Çimen, zamanla fiyatın oturacağını söyledi.

Açık artırmayla satıldı! Bugün Ankara ve İstanbul'a geliyor... Kilosu 800 TL

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk erkenci kirazlarının hasadına başlandı. Aşağıçobanisa’da üretici Yavuz Tun tarafından yapılan erkenci kiraz hasadında ilk kiraz da her yıl olduğu gibi sembolik olarak yapılan açık artırma ile alındı. 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı.

"BİZİM HASAT DÖNEMLERİMİZDE RAKİP ÜLKE YOK"

İlk kiraz hasadı için üretici Yavuz Tun’un kiraz bahçesinde hasat çalışmalarına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak,

"Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Geçen sene rekolte düşük olması nedeniyle yaklaşık 57 bin ton ihracat, 157 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleştirildi. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gelerek buna emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bereketli bir yıl diliyorum. Kirazın ihracatını en çok Rusya’ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız Rusya. Şu anda ciddi anlamda alıcı mevcut. Pazarlamada sıkıntı yok. Önemli olan ürünümüzü kaliteli bir şekilde üretmemiz. Bu bize ciddi anlamda katkı sağlar. Müşteri potansiyelini de artırmış oluruz. Bizim hasat dönemlerimizde rakip ülke yok. Bizim ürün bitiyor ABD başlıyor o yüzden Türkiye çok şanslı, rakibi yok” dedi.

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Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk Manisa’nın kiraz üretimindeki yerinden bahsederek, "Kuzey Yarım Küre’nin açık alandaki ilk kiraz hasadını gerçekleştiriyoruz. İlk kirazı çıkarmakla katma değeri fazla ürün çıkarmış oluyoruz. Emek yoğun bir iş. Üreticilerimizin hakları ödenmez. Manisa’da kirazda önemli bir merkez. En önemli özelliği Türkiye’nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyoruz ama aynı zamanda da üretim anlamında 48 bin 832 tonla 4. sırada geliyoruz ama üretim anlamında da 2. sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır. 2022 yılı kayıtlarına göre 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz. Bütün ilçelerimizde kiraz yetişiyor. Bugün erkenci kiraz olan Cristobalina çeşidini hep birlikte hasat ediyoruz ve bunu sofralarla buluşturacağız” diye konuştu.

Sabahın 6’sında iş başı yapan kiraz işçileri ise yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ancak yevmiyelerin kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Üretici Yavuz Tun ise şunları söyledi: "Heyecanlıyız, iyi fiyatlar belliyoruz. Rekoltemiz iyi, yılımız erkenci bu sene erken hasat ettik. Bu sene fiyatlar 80 ila 100 TL arasında olursa bizi kurtarır aşağısı kurtarmaz.”

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KİRAZ PAZARINDA AÇIK ARTIRMA

Kirazlar hasat edildikten sonra üretici Yavuz Tun tarafından Sancaklıbozköy Kiraz Pazarına getirildi. Yaklaşık 120 kilogram kiraz için açık artırma öncesi bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir, Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı’nın Şehzadeler Belediyesinin en önemli eserlerinden biri olduğunu ve bir benzerinin daha olmadığını söyledi. Demir, kirazın bu sene bereketli olacağını ve vatandaşın da bol bol kiraz yiyeceğini belirterek tüm dünyaya kirazın Şehzadeler ilçesinden gideceğini söyledi.

250 İLE BAŞLADI 800 TL’DE BİTTİ

Yapılan konuşmaların ardından 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı.

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Tüccar Çimen ilk kirazların bugün İstanbul ve Ankara’da olacağını söyledi. Açık artırma öncesi kısa bir açıklama yapan Hayrettin Uçak ilk fiyatın üreticiyi teşvik etmek için yüksek olduğunu zamanla fiyatın oturacağını söyledi.

Gerçekleştirilen ilk kiraz hasadı ve açık artırmaya Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, MHP Manisa Milletvekili Adayı İhracatçı Ali Uçak, üreticiler ve tüccarlar katıldı.

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(İHA)

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