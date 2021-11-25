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Açıklama geldi! Eylül 2022'ye kadar şeker zammı yok

25.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, “2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek” dedi.

Açıklama geldi! Eylül 2022'ye kadar şeker zammı yok

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek" dedi. Alkan, "İnsanlar rahat olsun şekerimiz var. Hiçbir şekilde bir arz problemimiz yok. Şeker sanayi öldü bitti fabrikalar kapanyor söylentileri yalan. Hatta bu söylentiler olduğu dönemde şeker fabrikaları üretim rekoru kırdı" dedi.

EYLÜL 2022'YE KADAR ŞEKER ZAMMI OLMAYACAK

2022 Eylül ayına kadar herhangi bir zam olmayacak. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Piyasayı bizde takip ediyoruz. Birileri stoklama eğilimine giriyor. Bu stoklama eğilimine girenler zararlı çıkarlar. Çünkü şekerimiz var. Hatta geçtiğimiz hafta 30 bin ton ihracata şeker verdik. Yaklaşık 95 bin tonda ihracatcılar için şekerimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bunu da satışa sunacağız. Hiçbir şekilde şeker arzıyla ilgili herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

Devletin ürettiği şekerin ne zaman raflara geleceğini konusunda soruyu yanıtlayan Alkan, "Son 2,5 yıldır temel stratejimizle maliyetleri nasıl minimize ederiz. Gelirleri nasıl maksimize ederiz hassasiyeti ile çalışıyoruz. Bu konuda da ürünümüzü daha katma değerli olarak rafa getiririz diye çalışmaya devam ediyoruz. Bununla beraber raftada vatandaşın menfatine bir pazar oluşturalım hedefindeyiz. Devlet raflarda da yerini alacak. Biz üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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