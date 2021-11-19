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Fiyatlar attı, raflar boş kaldı... Marketler ayçiçeği yağı ve şeker satışına kota koydu

19.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ürünlerine gelen zamlardan ayçiçek yağı ve şeker de nasibini aldı. Piyasa az sürülen bu ürünler, bazı marketlerde yok satmaya başlayınca marketler kota uygulamaya başladı. Özellikle şeker ve ayçiçek yağı bazı marketlerde bir adet satışla sınırlandırılmaya başlandı. Öte yandan uzmanlar, bu ürünlerin çok az üretilmesinden dolayı ihtiyaçtan fazlasını almamayı önerdi.

Ayçiçek yağının ve şekerin fiyatı cep yakıyor. Bu ürünler kimi marketlerde de yok satıyor. Özellikle de şeker piyasaya az sürüldüğü için bulmakta zorluk çeken de var. Uzmanlar fiyat artışının önüne geçmek için "İhtiyacınız kadar alın talebi düşürün" diyor.

MARKETLER KOTA KOYDU

Kur ve enflasyona bağlı olarak son zamanlarda birçok ürüne zam geldi. Uzmanlar fiyat artışını engellemek için tüketicilere, "Fazla almayın, ihtiyacınız kadar alın talebi düşürün" çağrısı yapıyor. Bazı marketlerse ürünü daha fazla müşteriye ulaştırmak için yağ ve şeker satışına kota sınırlaması getirdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde şeker reyonunda 'yalnızca bir paket alınabileceğine' ilişkin uyarılar yer aldı.

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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şunları söyledi:

ZAM ARACI FİRMALARA VE ÖZEL ŞİRKETLERE YETERLİ GELMEDİ

Şeker fiyatına zam geldi. Buna rağmen bir takım aracılar ellerindeki şekerleri piyasaya kısıtlı sürmek suretiyle fiyat artışına yol açmak istiyorlar. TÜRKŞEKER fabrikaları yüzde 25 zam yaptı ama bu demek ki yeterli gelmedi, aracılara ve özel şirketlere.

MARKETLER İYİ NİYETLİ

Marketler aslında iyi niyetli davranıyorlar. Bir kişinin gelip 5 - 10 kilo şeker almasındansa pek çok kişinin birer kilo almasını sağlıyor. Tüketicilere tavsiyemiz mümkün olduğu kadar asgari miktarda ürün alarak talebi kıssınlar. 5 kilo alan bir kilo almayı denesin. Böylece talep azalınca fiyatında yerine oturması sağlanacaktır. Yaklaşık 10 gündür tüketiciler şeker bulmakta zorlanıyorlar.

5 KİLO YAĞ 100 LİRAYI GEÇTİ

Ayrıca sıvı yağda da aynı durum var. 2 litrelik sıvı yağ 50 lirayı buldu. Yani 5 litre sıvı yağın fiyatı 100 lirayı geçiyor.

"GERİ ÇEKİLME OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde DHA'ya açıklama yapan Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, son dönemlerde ayçiçek yağının fiyatlarındanki artışın nedeni olarak pandemiye işaret etmişti. Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkının rafa yansıdığını belirten Çelen "Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, şubat-marttan sonra, yeni sezonun yaklaşmasıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz. Bu 80-90 lira bandı seviyesinde oturacağını öngörebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

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"İMKÂNINIZ VARSA ŞİMDİ ALIN"

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “imkânıları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.

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