Açıklamalar peş peşe geldi! Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Küresel ticarette son aylarda en büyük sorun taşımacılık maliyetleri. Pek çok uluslararası firma ürünlerini zamanında tedarik edemiyor. Bu durum Türkiye için fırsat doğurdu.

Denizyolu taşımacılık fiyatlarında bir önceki yıla göre 10 kata varan artışlar var.

IKEA ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETECEK

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye’de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ikea mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor. İkea mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye’de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi

GİYİM DEVİ SİPARİŞLERİNİ ARTIRIYOR

Yatırıma hazırlanan bir diğer şirket ise Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük giyim tedarikçisi LPP, Asya'daki alımlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti.

Sektör yetkililerine göre, yeni sezon koleksiyon ürünleri teslimatında 3 hafta gecikme yaşayan şirket Türkiye'den alım oranını 2-3 kat artırmayı planlıyor.

İLAÇTA 150 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Bir diğer yatırım haberi ilaç sektöründen geldi.

Almanya merkezli küresel ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, 150 milyon liralık yatırım kararı aldı.

Şirket diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarındaki bazı ilaçları ilaçlarını Abdi İbrahim tesislerinde üretecek.



