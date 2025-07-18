FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Acil durum fonu nedir, nasıl oluşturulur? Acil durum fonu oluşturma

Çalışan ya da çalışmayan kişilerin başına gelebilecek olan potansiyel olumsuz durumlardan, kaza veya sağlık sorunları gibi ihtimallerden korunabilmesi için bazı önlemler alması gerekebilir. Bu amaca uygun fon oluşturarak, kişilerin hem kendilerini hem de sevdiklerini mümkün olduğunca koruması ya da garanti altına alabilmesi için kanuni olarak da geçerli olan bazı seçenekler bulunmaktadır.

Acil durum fonu nedir, nasıl oluşturulur? Acil durum fonu oluşturma
Ferhan Petek

Bir işletmeyi, bir kurumu, bir kişiyi finanse edebilmek ya da belli bir işi yürütebilmek için gerek olduğu sürece harcanmak üzere ayrılmış olan para fon olarak adlandırılır. Fonlar, serbest fonlar, endeks fonları, karma fonlar, bono ve tahvil fonları, para piyasa fonları gibi farklı şekilde sınıflandırılmışlardır. Acil durum fonu da adını kişilerin acil durumları ile ilgili gelişmelerden alan önemli bir fon türü olarak kabul edilmektedir.

Acil durum fonu nedir?

En kısa tanımı ile acil durum fonu kişilerin sağlık sorunu ya da kaza gibi yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı kendilerine yetebilecek ya da kredi kartı gibi borçlanmalara ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri belli bir miktarda paranın kenarda bulundurulmasıdır. Adından da anlaşıldığı gibi acil durumlar için düşünülmüş olan bu fon bireylerin kendilerini ekonomik anlamda güvende hissedebilmelerini de sağlamaktadır.

Acil durum fonu oluşturan kişiler çeşitli acil durumlar geliştiği zaman herhangi bir başka kişiden borç almadan ya da çeşitli finans kurumlarından kredi talebinde bulunmadan acil durumu ile ilgili gereksinimini bu fondan karşılayabilmektedirler.

Kendine has kuralları ve bazı özellikleri bulunan acil durum fonları:

  • Acil olarak gelişmiş olan nakit ihtiyacını karşılar.
  • Çeşitli zaman aralıkları için oluşturulabilir bir fondur. Örnek olarak üç aylık ya da bir yıllık zaman aralıkları için yapılabilir.
  • Faturalar, kira, yemek gibi farklı masrafların karşılanabileceği miktarda oluşturulması gerekmektedir.
  • Ne zaman isteniyorsa hızlı bir biçimde kullanılabilmektedir.
  • Acil durum fonunun kişilere sağladığı birçok yarar bulunmaktadır. Bu yararlar şu şekildedir:
  • Kişilere birikim yapma fırsatı sunar.
  • Finansal bir güvence amacı ile oluşturulduğu ve finansal güvence sağladığı için kişilerin maddi kaygılarını azaltır.
  • Acil para gereksinimi duyulduğu zaman hemen kullanılabilir.
  • Yanlış finansal kararlar alma olasılığının önüne geçer.

Acil durum fonu nasıl oluşturulur?

Hızlı bir şekilde kullanılabilen acil durum fonları oluşturma kararı alındığı zaman birkaç adım izlemek yeterli olacaktır. Acil durum fonu oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken durumlar şu şekildedir:

  • Kişilerin ne kadar paraya ihtiyacı olacağının belirlenmesi ve bir miktarda karar kılması gerekir.
  • Acil olarak gelişen durumun ne kadar acil olduğunun belirlenmesi gerekir.
  • Tasarruf hedefi net olarak belirlenmelidir.
  • Finans planlaması yapılmalıdır. Bu sayede gelir giderler dışında birçok finans işlemi için verilecek kararlar için de daha iyi ve doğru tercihler yapabilmek mümkün olacaktır.
  • Kişiye özel olarak bir acil durum fonu hesabı açılması gerekir.
  • Esnek bir fon seçilmelidir.

Acil durum fonunun kapsadığı durumlardan bazıları şunlardır:

  • Sağlık giderleri
  • Yeme içme giderleri
  • Ulaşım giderleri
  • Ev kirası ya da ofis kirası
  • Olası bir işten çıkartılma durumu
  • Araç hasarları
  • Kazalarda oluşan maddi zararlar ve ödeme yükümlülükleri
  • Hastalıklar ve tedavi süreçleri

İnsanların başına her an her şeyin gelebileceği düşünüldüğünde acil durum fonlarının son derece yararlı ve avantajlı olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle kişilerin bazı durumları öngörerek ya da önlem alınması amacı ile acil durum fonu oluşturması tavsiye edilir.

Acil durum fonları hem çok kolay ve pratik bir şekilde oluşturulabilen hem de gereksinim duyulduğunda hemen ve anında kullanılabilen nakit para ihtiyacı gideren fonlardır. Maddi açıdan destek sağlayan acil durum fonları ile kişiler kendilerini finansal açıdan daha güvende hissederler.

Önemli uyarı: Bu yazıda yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı almadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
acil fon getirileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Pazarlık' iddiasına ateş püskürdü

'Pazarlık' iddiasına ateş püskürdü

'Gizemli ülke' endişesi! "Ulusal güvenliğe büyük bir tehdit"

'Gizemli ülke' endişesi! "Ulusal güvenliğe büyük bir tehdit"

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor

Altın kullanılarak yapılıyor! Santim santim satılıyor

'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!

'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var!

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.