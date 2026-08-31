Açlık sınırı 37 bin, yoksulluk sınırı 121 bin TL'yi aştı!

Türk-İş’in çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla her ay gerçekleştirdiği araştırmanın Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

YOKSULLUK SINIRI 121 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması 37.388,30 TL oldu.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı olarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 TL seviyesine yükseldi.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305,38 TL olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,21 ARTTI

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı.

Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim oranı yüzde 37,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,33 olarak hesaplandı. Yılın ilk sekiz ayındaki artış oranı ise yüzde 24,03 oldu.