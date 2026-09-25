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Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı

Seyyanen zam tartışmasında dikkat çeken hesaplama gündeme geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, olası bir kararın yalnızca geriye dönük ödemeleri değil, emekli maaşlarını da etkileyebileceğini belirtti.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı
Aleyna Türkmen

Emekli maaşlarını doğrudan ilgilendiren seyyanen zam tartışmasında dikkat çeken bir hesaplama gündeme geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 15 Temmuz 2023'te çalışan memurlara verilen ancak emekli memurlara uygulanmayan 8 bin 77 liralık artışla ilgili açılan davayı değerlendirdi.

Erdursun, Anayasa Mahkemesi'ne taşınan dava kapsamında geriye dönük alacakların bugünkü değerinin yaklaşık 580 bin liraya ulaştığını belirtti. Erdursun, mahkemeden emekliler lehine bir karar çıkması halinde maaşlarda oluşabilecek farkın da zaman içerisinde 30 bin liraya kadar yükselmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı 1

SEYYANEN ZAM EMEKLİLERE NEDEN VERİLMEDİ?

15 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında çalışan memurların maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapılmıştı. Ancak aynı artış memur emeklilerine uygulanmadı. Özgür Erdursun, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda çalışan memura tanınan hakların emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini savundu.

Davanın hukuki olarak memur emeklileri üzerinden açıldığını belirten Erdursun, yaşanan enflasyon kaynaklı kaybın yalnızca tek bir emekli grubuyla sınırlı olmadığını ifade etti. Erdursun bu konudaki değerlendirmesinde, "Yasa gereği öncelik memur emeklisinde olsa da aynı şartlarda yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de bu artıştan yararlanması şarttır." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı 2

GERİYE DÖNÜK ALACAK 580 BİN LİRAYA ULAŞTI

Düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsaması halinde emekliler arasında önemli bir gelir farkı oluşabileceğine dikkat çeken Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Anayasa Mahkemesi'ndeki davaya destek amacıyla imza kampanyaları başlattığını belirtti.

Davanın 2023 yılına kadar geriye dönük hakları kapsayacak şekilde açıldığına işaret eden Erdursun, yaklaşık 37-38 aylık dönemde memur emeklilerinin alamadığı hakların önemli bir tutara ulaştığını aktardı.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı 3

8 BİN 77 LİRALIK ZAM BUGÜN NE KADAR?

2023 Temmuz ayından itibaren ödenmeyen tutarın resmi veriler esas alınarak güncellendiğini belirten Erdursun, bugünkü değerler üzerinden yapılan hesaplamaya göre her bir memur emeklisinin geriye dönük toplam alacağının yaklaşık 580 bin lira seviyesine çıktığını söyledi.

2023 yılında uygulanan 8 bin 77 liralık tutarın bugünkü karşılığını da açıklayan Erdursun, "2023'te verilen 8 bin 77 liranın TÜİK enflasyonuyla güncellenmiş bugünkü karşılığı tam 23 bin 412 liradır" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı 4

MAAŞ FARKI 30 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Hesaplamanın mahkemenin karar vereceği tarihe kadar devam edeceğini belirten Erdursun, oluşabilecek maaş farkına ilişkin tahminini de paylaştı. Erdursun, "Mahkeme karar verdiğinde o tarihe kadar yapılacak hesaplamalarla bu fark belki 25 bin belki de 30 bin lira seviyesine çıkacak" dedi.

Emekli maaşlarında 30 bin lira detayı! Uzman isim rakamı açıkladı 5

30 BİN LİRALIK MAAŞ 60 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Nefes'te yer alan habere göre, SGK uzmanı Erdursun, mahkemeden emekliler lehine bir karar çıkması halinde yalnızca geçmişe dönük ödemelerin değil, mevcut maaşların da önemli ölçüde değişebileceğini belirtti.

Erdursun'un verdiği örneğe göre, bugün 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşı, olası olumlu kararın ardından bir anda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine kadar yükselebilecek.

Dava sonucunda verilecek karar, geriye dönük ödemelerin yanı sıra mevcut emekli maaşlarında da güncelleme bekleyen milyonlarca kişi açısından önem taşıyor. Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
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boşuna milleti heveslendirmeyin bunlar emekli düşmanı
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