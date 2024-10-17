Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü! İddiayı görünce çileden çıktı: "Cahil, iftiracı, hokkabaz! Listeye seni sokabiliriz bence"

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler ilk kez dün açıklandı. Listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı.

ACUN ILICALI'YI KIZDIRAN İDDİA: 3 YILDIR VERGİ ÖDEMİYOR

Bu sırada gazeteci Turhan Bozkurt, gerek televizyon dünyasının gerekse futbol camiasının öne çıkan isimlerinden Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzsüzleri ifşa edecekseniz buralardan başlayın!" diyen Bozkurt, Acun Medya Holding Anonim Şirketi'nin üç yıldır vergi ödemediğini öne sürdü.

ILICALI ÇOK SERT YANITLADI

Acun Ilıcalı bu iddiayı yanıtsız bırakmadı. Bozkurt'a sosyal medyadan yanıt veren Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü, Bozkurt için sert ifadeler kullandı.

"İFTİRACI VE CAHİL"

Bozkurt'a hitaben "Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım" diyerek başladığı açıklamasında Ilıcalı, Acun Medya Holding'in kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketi olduğunu, yönettiği şirketlerin ödediği verginin 2023 yılında toplam 324 milyon TL olduğunu ve bu sene iki katı vergi vereceklerini belirtti.

"YILLARCA VERGİ REKORTMENİ OL, BİR DE BU HOKKABAZLARLA UĞRAŞ"

Bozkurt'u, şirketini karalamakla suçlayan Ilıcalı paylaşımına şöyle devam etti:

"2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak, yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş."