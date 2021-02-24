Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı 2021: İşçi, personel ve memur alım şartları ve tarihleri nedir? e-devlet başvurusu linki!

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 13 bin 202 yeni infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül son dakika personel alım açıklamasında: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." dedi. 2021 yılının ilk dönemlerinde yapılacak olan alımlar için henüz başvuru duyurusu yapılmadı. Peki Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog alımları 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog alımı başvuru şartları ve diğer detaylar... RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Telegram'dan duyurduğu personel alımının ilanı 23 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda 11 bin 484 personel alınacağı belirtildi. ADALET BAKANLIĞI 13 BİN PERSONEL ALIMI 2021 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI ADALET BAKANLIĞI 13 BİN 2020 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK? Adalet Bakanı Gül tarafından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada 13 bin 202 personel alınacağı bildirildi. Açıklamanın ardından binlerce aday Adalet Bakanlığı 2021 personel alımlarının hangi kadrolardan kaç kişi alınacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 şoför, 33 aşçı, 4 kaloriferci olmak üzere toplam 5 bin 358 personel alacak.

İcra katibi alımı Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da icra dairelerinde görev yapmak üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek. Adalet Bakanlığının merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak. İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı 2021: Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç? ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2018 KPSS PUANI İLE Mİ OLACAK? Yapılan açıklamasın ardından, "Adalet Bakanlığı'na 13 bin 202 personel alımı" 2018 yılında KPSS'ye giren adayları heyecanlandırdı. Adalet Bakanlığı memur alımlarının gecikmesi ve 2020 yılı KPSS sınavının yapılmasının ardından, adaylar merakla alımlara hangi KPSS puanının dahil edileceğini araştırıyor. Adalet Bakanlığı'nın 2021 memur alımı için KPSS yılı bilgisi ile birlikte açıklama yapılması bekleniyordu Resmi Gazete'de detaylar paylaşıldı. KPSS puan türü dışında farklı bir sınav puanından değerlendirme yapılmayacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak. e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek. Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. KATİP ALIMLARINDA ON PARMAK ÇALIŞMALARI NASIL YAPILIR? Adalet Bakanlığı'nın 3 bin icra ve zabıt katibi almak 2021 yılında duyuru yapacağını öngören adaylar on parmak klavye çalışmalarına başladı. Katip olmak için kaç dakikada kaç kelime yazılmalı araştıran vatandaşlara 3 dakikada en az 90 kelime yazılması gerektiğini aktaralım. Katiplik mülakatında adayların hızı ve kelimeleri doğru yazmaları oldukça önemli. İcra ve zabıt katibi duyurularının 2021 yılının Ocak ayında yapılması bekleniyor. Ne zaman icra ve zabıt katibi alımı yapılır, net olarak bilgi paylaşılmadı. Duyuru geldiğinde haberilerimizde yer veriyor olacağız. ZABIT KATİBİ NEDİR? Adliyelerde hakimlerin yanında görev alan zabıt katipleri, davaların temize geçilmesini, dosyaların düzenini, evrak işlerini , davanın takibini yapar ve hakime destek olurlar. Zabıt kâtibi, Adalet Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personeldir. İCRA KATİBİ NEDİR Adalet Bakanlığı Bünyesinde İcra Müdürlüklerinde görev alan kişilere icra katibi denir. İcra katibi başvuru şartları nedir?

İCRA KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak zabıt katibi ile icra katibi alımında başvuru genel koşulları şu şekilde : TC vatandaşı olmak, KPSS'den en az 70 almış olmak. 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş , askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) CTE KATİP ALIMI SINAVI KONULARI NEDİR? Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü sınav konuları: a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), c) Genel kültür (20 puan), d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. CTE KATİP ALIM ŞARTLARI a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)