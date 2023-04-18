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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 2023 ne zaman? 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar

18.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi de internette başvuru şartlarını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı kurumlarına toplamda 22 bin 120 personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli mi? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 2023 ne zaman? 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan personel alımı sayısını 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurmuştu. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanı Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz."

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.


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