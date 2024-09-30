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  4. Adana'da 3 dönümlük bahçeden 6 ton Mücennes üzümü elde ettiler...2 gün 3 gece kaynatıp pekmez yapıyorlar! Hedefleri marka olmak!

Adana'da 3 dönümlük bahçeden 6 ton Mücennes üzümü elde ettiler...2 gün 3 gece kaynatıp pekmez yapıyorlar! Hedefleri marka olmak!

30.09.2024 14:08
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Adana'da Mücennes üzümünden bağ bozumu ve pekmez yapımı başladı. Üreticinin yüzünü güldüren bu dönemde; hedefleri marka haline gelerek pazarda yerlerini almak. Dut yapraklarının kaşık olarak kullanıldığı ve çeşitli nostaljik çalışmaların sürdüğü pekmez yapımı 2 gün 3 gece sürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mücennes üzümünde bağ bozumu başladı. Çeralan Mahallesi'nde Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın da katılımı ile gerçekleşen bağ bozumu ve pekmezin zorlu mesaisinde üretici canla başla çalışmaya devam ediyor.

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KÜL İLE BERABER KAYNATILIYOR!

Meşe ve mezla ağacının odunundan elde edilen kül ile birlikte kaynatılan lezzeti aroması ile bölgede kaymakamlık, Kozan Ticaret Odası bünyesinde coğrafi işaret çalışması yapılan Mücennes üzümünde hasat sonrası pekmez yapımına başlandı. Dut yapraklarının kaşık olarak kullanıldığı, bölgede yetişen su kabaklarının kepçe yapıldığı, nostaljik görüntüler sunan pekmez yapımı 2 gün 3 gece boyunca sürüyor.

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HEDEFLERİ MARKA HALİNE GELMEK

Saimbeyli Belediye Başkanı Dal, hasadın bereketli olmasını temenni ederek bölgede yetişen Mücennes üzümünün lezzetini tescillemek için çalışma yaptıklarını aktararak Saimbeyli ilçesinde köylerde sonbahar ile birlikte bölge lezzetlerinin kış için binbir emek ile hazırlandığını, bu lezzetleri marka değeri katarak ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

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2 GÜN 3 GECE KAYNATILARAK ELDE EDİLİYOR

Meşe külünün lezzetini farklı kıldığını aktaran üretici Ayşe Umut, “Bağ hasadını tamamladık. Burada önce çuvallara koyarak üzümün suyunu çıkarırız. Kazanlara özel hazırladığımız meşe ve mezla ağacı külünü karıştırarak kazanlarımız saatlerce kaynar. Ben daha önce toprak ve kireçle de denedim ama meşe külünün vermiş olduğu lezzet ve renk farklı oluyor. Pekmezin daha lezzetli olmasını sağlıyor. 3 gece 2 gün boyunca bu kazanlar kaynayacak. Zor ama lezzetli bir ürün elde ediyoruz” diye konuştu.

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3 DÖNÜMDEN 6 TON ÜZÜM ELDE ETTİLER

Bu sene üzüm veriminin çok yüksek olduğunu kaydeden üretici İsmail Umut ise, “3 dönüm alandan yaklaşık 6 ton üzüm hasadı gerçekleştirdik. Bu sene çok verimli bir sezon oldu. Üzüm bağlarda çok fazla bundan daha iyisi olmaz. 10 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez çıkıyor. Çok zahmetli bir süreç. Eskilerin dışında pek yapan kalmadı. Yeni nesil bağlara bahçelere bakmıyor. Gençler biraz kolay geçim istiyor. Ama bizler bu geleneği sürdürüyoruz” diye konuştu.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Adana
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