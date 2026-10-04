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Adana'da ihracat yüzde 17.1 oranında arttı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana’nın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artışla 272 milyon 255 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Eylül döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 515 milyon 504 bin dolara ulaştığını söyledi.

Adana'da ihracat yüzde 17.1 oranında arttı

Küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen Adana’nın üretim ve ihracat gücünü istikrarlı şekilde koruduğunu belirten Başkan Kıvanç, "Adana olarak Eylül ayında ihracatımızı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artırarak 272 milyon 255 bin dolara taşıdık. Yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 14,2’lik artışla 2 milyar 515 milyon 504 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın yılın dokuz aylık döneminde çift haneli artışını sürdürmesi, Adana sanayisinin üretim gücünü ve ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet kabiliyetini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Başkan Kıvanç, Adana’nın ihracatındaki yükselişin yılın son çeyreğine girerken önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına, finansmana erişimde yaşanan güçlüklere ve küresel ticaretteki zorlu ortam şartlarına rağmen ihracatımızdaki artışın devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz. Yılın kalan döneminde de bu ivmeyi koruyarak Adana’mızın üretim ve ihracat kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Adana da ihracat yüzde 17.1 oranında arttı 1

IRAK İLK SIRADA YER ALDI

Adana’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında Eylül ayında Irak’ın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Eylül ayında Adana’dan en fazla ihracat 25 milyon 238 bin dolar ile Irak’a gerçekleştirildi. Irak’ı 19 milyon 675 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 16 milyon 926 bin dolar ile İspanya takip etti. Farklı coğrafyalardaki güçlü pazar varlığımız, Adana ihracatının çeşitliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.
Ocak-Eylül döneminde ise Adana’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 182 milyon 690 bin dolar ile İspanya olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "İlk dokuz aylık dönemde İspanya’nın ardından 182 milyon 290 bin dolar ile Irak ve 171 milyon 75 bin dolar ile Almanya geliyor. İhracat pazarlarımızdaki bu çeşitlilik, Adana’nın küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir avantajdır. Mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırırken yeni pazarlara ulaşmaya ve ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini geliştirmeye de büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

KİMYASAL ÜRÜNLER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Sektörel bazda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün Eylül ayında da Adana ihracatında ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, şunları söyledi:

"Adana’nın Eylül ayı ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 87 milyon 880 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Kimya sektörümüzü 52 milyon 468 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 28 milyon 109 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti. Ocak-Eylül döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 680 milyon 735 bin dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 409 milyon 227 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz ise 270 milyon 932 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Adana’nın ihracatında önemli paya sahip sektörlerimizin ortaya koyduğu bu performans, kentimizin güçlü ve çeşitlendirilmiş üretim altyapısının önemli bir göstergesidir. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Yılın son çeyreğinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak Adana’mızın ihracatını daha yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Katma değerli üretimimizi artırmak, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da güçlendirmek için hep birlikte üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana İhracat
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