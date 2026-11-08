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Adana'da kestane sezonu başladı! Kilogram fiyatı bin TL'ye ulaştı

Adana'da havaların soğumasıyla kestane sezonu açıldı. Tezgahlarda çiğ kestanenin kilogramı 700 TL, pişmiş kestanenin kilogramı ise bin TL'den satışa sunulurken, vatandaşların ilgisi dikkat çekti.

Adana'da kestane sezonu başladı! Kilogram fiyatı bin TL'ye ulaştı

Havaların soğumasıyla birlikte Adana'da kış aylarının sevilen lezzetlerinden kestane, sokak tezgahlarındaki yerini aldı. Satışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar kestaneye ilgi gösterirken, kilogram fiyatları da belli oldu.

Adana'daki tezgahlarda çiğ kestanenin kilogramı 700 TL'den, pişmiş kestanenin kilogramı ise bin TL'den satışa sunuluyor. Kestanelerin Aydın'dan getirildiğini belirten satıcılar, sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşların alışverişe başladığını ifade ediyor.

Adana da kestane sezonu başladı! Kilogram fiyatı bin TL ye ulaştı 1

KESTANE TEZGAHLARINDA KİLOGRAM FİYATI 700 TL'YE ÇIKTI

Kestane satıcısı Metin Demir, ürünlerin tezgahlara yeni geldiğini ve Adanalıların kestaneye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Demir, kestanelerin Aydın'dan getirildiğini belirterek, "Kestanelerimiz Aydın'dan geliyor. İnsanlar Adana'da kestaneye büyük bir ilgi gösteriyorlar. Tezgaha çıktığı gibi gelip alışveriş yapıyorlar. Çiğ kestanenin kilosunu 700 TL'den, pişmiş kestanenin kilosunu ise bin TL'den satıyoruz. Kestane mide dostudur, kalbe iyi gelir. Çıkın gelin, tüm Adanalıları kestane yemeye davet ediyorum" dedi.

Adana da kestane sezonu başladı! Kilogram fiyatı bin TL ye ulaştı 2

VATANDAŞLAR SEZONUN BAŞLAMASINI BEKLİYORDU

Kestane alan vatandaşlardan Abdullah Bülbül de sezonun açılmasını beklediklerini dile getirdi. Kestaneyi severek tükettiğini ve faydalı bulduğunu belirten Bülbül, 200 gram kestane için 200 TL ödediğini söyledi.

Bülbül, "Kestane yemeyi çok severim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Beyne ve böbreklere iyi geldiğini düşünüyorum. Ben 200 gram aldım ve 200 TL ödedim. Herkesi kestane yemeye beklerim. Herkes bu lezzeti tatmalı çünkü çok sağlıklı" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane Adana
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