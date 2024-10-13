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  4. "Adana leke tutmaz" diyerek 'taklit-tağşiş' ürün kullana esnafa sitem ettiler! Kebabın başkentinde denetimler arttı! Çift dikiş gidiyorlar!

"Adana leke tutmaz" diyerek 'taklit-tağşiş' ürün kullana esnafa sitem ettiler! Kebabın başkentinde denetimler arttı! Çift dikiş gidiyorlar!

13.10.2024 15:38
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayınladı. Listeye Adana'dan 11 firma girerken en dikkat çekeni ise kebabıyla meşhur kentte kebap etine konulan tek tırnaklı hayvanların etleri oldu. Bazı firmalarda taklit ve tağşiş ürünlerin çıkması esnafların işini etkiledi. Kasaplar ve kebapçılar taklit ve tağşiş ürün satanlara tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayınladı. Listeye Adana'dan 11 firma girerken en dikkat çekeni ise kebabıyla meşhur kentte kebap etine konulan tek tırnaklı hayvanların etleri oldu.

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"ADANA LEKE TUTMAZ"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden memnunuz. Bu çalışmaların günü birlik yayınlanmasını istiyoruz. Adana'da Kasaplar Odası'na kayıtlı hiçbir esnafta taklit ve tağşiş ürüne rastlanmadı. Bu listede çıkan yerler kendisini bilmez, Adana'ya leke sürmeye çalışan esnaflardır. Adana leke tutmaz. Bizler de denetimlerimizi arttırdık” dedi.

Vatandaşların artık ön yargılı davrandığını anlatan Yağmur, “Bir tane Adana'mız var. Başka Adana yok. Adana'nın isminin kötülenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Her zaman söylüyorum deterjan ve et asla bir arada satılmaz. Vatandaşlar gelip etlerini kasaplar çarşısından veya güvendikleri esnaflardan alsınlar” ifadelerini kullandı.

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İŞLER DURGUNLAŞINCA ESNAF İSYAN ETTİ!

Kebapçı esnaflarından Güngör Güler ise Adana'daki çoğu kebapçının bilindik kasaplardan et aldığını anlatarak, “Birkaç esnafın yaptığını bütün Adana esnafına mal etmelerini istemeyiz. Bizim 15-20 günde bir zaten denetimlerimiz yapılıyor. Adana'daki çoğu esnafın ürünü belirli kasaplardan denetimle gitmektedir. Kendisini bilen esnaf zaten bilmediği eti dükkanına sokmaz. Herkesi Adana'ya bekliyoruz” diye konuştu.

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Esnaf Abdullah Saylan ise “3-4 firmada çıkan taklit ve tağşiş ürünler bizleri de etkiledi. Bu üzücü bir olay. Adana Lezzet Festivali öncesi böyle bir olayın çıkması bizler için üzücü. Bu durum hem bizleri üzüyor hem de Adana Kebabımızı lekeliyor” dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Tarım ve Orman Bakanlığı
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