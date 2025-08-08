FİNANS

Adıma sahte e-imza var mı? Skandal sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor... BTK duyurdu: e-devlet'te imza sorgulama ekranı

Sahte e-imza skandalı Türkiye'nin gündemine otururken; sahte diploma, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve yüzlerce belge skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Bir anda herkeste 'dijital endişe' başlarken; vatandaşlar "Adıma sahte e-imza var mı?" sorusunu sormaya başladı. BTK ise vatandaşlara e-devlet üzerinden 'e imza' kontrolü yapmalarını önerdi. Yapmanız gereken ise e-devlete girerek "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazmanız. İşte e-devlet imza sorgulama ekranıyla ilgili detaylar.

Devrim Karadağ

Sahte diploma ile patlak veren skandalın boyuutu büyük endişe yarattı. Sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve yüzlerce sahte belgenin kamouyına yansımasıyla birlikte vatandaşlar "Adıma sahte e-imza var mı?" sorusunu sormaya başladı. Herkes sahte e-imza endişesi yaşarken, beklenen açıklama ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. E-devlet üzerinden Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama araması yaparak, sizle ilgili sahte e-imza olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar...

Adıma sahte e-imza var mı? Skandal sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor... BTK duyurdu: e-devlet te imza sorgulama ekranı 1

BTK'DAN "SAHTE E-İMZA"LARA KARŞI 'SORGULAMA' DUYURUSU

Sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi verdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada öyle denildi:

"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır."

E-DEVLET ÜZERİNDEN SAHTE E-İMZA KONTOLÜ NASIL YAPILIR?

İşte adım adım sahte e-imza sorgulama:

  • E-devlet hesabınıza girin.

  • Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazın.

Adıma sahte e-imza var mı? Skandal sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor... BTK duyurdu: e-devlet te imza sorgulama ekranı 2

  • En üstte yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu seçtiğinizde adınıza oluşturulmuş olan e-imzaları görebileceksiniz.

Adıma sahte e-imza var mı? Skandal sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor... BTK duyurdu: e-devlet te imza sorgulama ekranı 3

