Adıma sahte e-imza var mı? Skandal sonrası herkes bu soruya yanıt arıyor... BTK duyurdu: e-devlet'te imza sorgulama ekranı

Sahte diploma ile patlak veren skandalın boyuutu büyük endişe yarattı. Sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve yüzlerce sahte belgenin kamouyına yansımasıyla birlikte vatandaşlar "Adıma sahte e-imza var mı?" sorusunu sormaya başladı. Herkes sahte e-imza endişesi yaşarken, beklenen açıklama ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. E-devlet üzerinden Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama araması yaparak, sizle ilgili sahte e-imza olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar...

BTK'DAN "SAHTE E-İMZA"LARA KARŞI 'SORGULAMA' DUYURUSU

Sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi verdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada öyle denildi:

"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır."

E-DEVLET ÜZERİNDEN SAHTE E-İMZA KONTOLÜ NASIL YAPILIR?

İşte adım adım sahte e-imza sorgulama:

E-devlet hesabınıza girin.

Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazın.