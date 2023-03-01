Afet Yeniden İmar Fonu nedir, ne işe yarar? Afet Yeniden İmar Fonu'ndan kimler faydalanabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Afet Yeniden İmar Fonu 1 Mart 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağı kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. İşte, Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili detaylar...

AFET YENİDEN İMAR FONU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Afet Yeniden İmar Fonu adıyla kurulacak fon ile afet sonrası zarar gören yerlerin onarılması sağlanacak.

AFET YENİDEN İMAR FONUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Afet Yeniden İmar Fonu ismiyle kurulacak fonun amacı, deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kaldırılması olarak açıklandı.

"Deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağı kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teşvikleri artırarak önümüzdeki günlerde yaralar sarılmaya devam edilecek. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz ve ilk toplantıyı cuma günü yapacağız."

