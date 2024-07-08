Afgan çoban polemiği alevlendi! Bakan Bolat'ın "Tarım biter" sözleri tartışma yarattı, bakanlıktan açıklama geldi

Bakan Bolat'ın '25 bin çoban' mesajı yeni bir tartışma konusu oldu. Ticaret Bakanlığı, Bakan Bolat'ın sözlerinin "bilinçli şekilde çarpıtıldığını" ifade eden bir açıklama yaptı.

"AFGANLAR GİTSE TARIM, HAYVANCILIK KALMAZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Sabah gazetesiyle gerçekleştirdiği söyleşide ürünün çok olduğunu ancak çiftçilerin toplayacak kimse bulamadığını belirtti.

Bakan Bolat şöyle konuştu:

"Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz."

FATİH ALTAYLI: 'BİZ TÜRKİYE’DE TARIMI BİTİRDİK' İTİRAFI

Bolat'ın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı eleştirisini şöyle dile getirdi:

"İyi hoş da, sizce bunlar itiraf değil mi! AKP’nin 'Biz Türkiye’de tarımı bitirdik' itirafı. 22 yıllık iktidar öylesine hatalı adımlar atmış, öylesine büyük yanlışlar yapmış ki, bugün dışardan gelen ve köle gibi çalıştırılan Afganlar ve Suriyeliler olmasa ülkede tarımsal üretim olmayacak.

Peki Afganistan karışmamış, ABD Afganistan’dan çekilmemiş olsa ve bunlar gelmese idi ne 'b.k' yiyecektiniz."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SÖZLERİ ÇARPITILDI

Bakan Bolat'ın bu ifadeleri kısa sürede gündem yarattı. Ticaret Bakanlığından açıklama gecikmedi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ticaret Bakanımızın bir gazeteciye telefonda, limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlenmektedir.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle terörün etkisi yok edilmiş ve bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıkla yeniden canlanmıştır.

Doğu Bölgelerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, çoban ihtiyacı olduğunu, ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler.

Sayın Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir. Bu durumun piyasayı etkilediğinin altı çizilmektedir.

Tamamen piyasa mekanizmasıyla ilgili bir sosyolojik tespit yapılmış olup, çoban istihdamı ile ilgili yapılan tespitleri içeren cümle bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır.

Gece gündüz ülkemizin ve halkımızın refahı ve esenliği için yapılan çalışmaları, kelime cımbızlama ve bağlamından kopararak istismar taktiği ile örtmeye kalkanlar beyhude çaba içindedir. Sayın Ticaret Bakanımız, yanındaki resmi ve özel sektör heyeti ile beraber, Brüksel de bu sabah ve öğleden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkan yardımcısı ve Komisyon yetkilileri ile bir yıllık gayret ve çalışmaların ürünü olarak, Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarını başlatacak ve yürütecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





