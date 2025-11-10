FİNANS

Ağaçlandırma seferberliğinin ilk yılında dikilen fidanlar ağaca dönüştü

Türkiye genelinde "Milli Ağaçlandırma Seferberliği"nin başlatıldığı 2019'da Ankara'nın Susuz Mahallesi'ndeki alanda dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yılda büyüyerek ağaca dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 6 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) düzenlediği ve "Geleceğe Nefes" adı altında her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl da yüksek ilgi beklenirken farklı temalarla kutlanan gün, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl başta orman yangınlarıyla zarar görmüş alanlar olmak üzere, Türkiye'nin her noktası ağaçlandırılacak, bu alanların dışında, okul, ibadethane, sağlık ocağı, sağlık tesisleri ve askeri birliklerin bahçesinde de fidan dikimi yapılacak.

Fidanlar gelişerek ağaç oldu

Seferberliğin başlatıldığı ilk yıl olan 2019'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği de büyük ilgi görmüştü. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı başlatılan etkinlikte, ülke genelinde 11 milyon fidan dikilmesi planlanmasına karşın bu sayının üzerine çıkılarak 13,8 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Dikim yapılacak alanlar başlangıçta 2 bin 23 lokasyon olarak belirlenirken 5 bin 223 farklı noktada çalışma yapıldı ve 19 bin 326 hektarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Söz konusu yılda, fidan dikme faaliyetinin gerçekleştirildiği alanlardan biri de Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 11.11'de yapılan etkinlikte, devlet erkanı ile kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 25 bin kişiyle 60 hektarda 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlk etkinliğin üzerinden 6 yıl geçerken, söz konusu alan Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi, dikilen fidanların büyüyerek birer ağaç halini aldığı görüldü.

Buradaki ağaçların daha hızlı büyüyebilmesi için sürekli bakımları yapılıyor. Ağaçları yangından korumak için çalışmalar yürütülürken, traktörlerle ağaçların bulunduğu alan sürülerek yangına sebebiyet verebilecek otlar sıklıkla topraktan temizleniyor.

34,7 milyon fidan toprakla buluştu

OGM'den edinilen bilgiye göre seferberlik kapsamında bu yıl ana etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Ağaçlandırma Sahası'nda yapılacak.

Etkinlik kapsamında, 2019-2024 yıllarında 11 bin 44 nokta ve 40 bin 196 hektarlık alanda faaliyet yürütülürken bu alanlarda toplam 34 milyon 733 bin 647 fidan toprakla buluşturulmuş oldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

