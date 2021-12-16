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AGİ ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı sonrası AGİ zammı miktarı...

16.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor. 4. ve son toplantı sonrası 2022 asgari ücret zammı belirlenmiş olacak. Komisyonun toplanmasının ardından 2022 AGİ miktarı da merak konusu oldu. Peki 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ zammı miktarı...

AGİ ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı sonrası AGİ zammı miktarı...

Asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşların gözü bugün açıklanması beklenen Asgari Ücret zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret çalışmalarında vergiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışmaktaydı.

2022 AGİ NE KADAR OLDU?

AGİ ücretleri bireylerin medeni durumu, çocuk sayısına farklı tutarlarda ödenmekte. Asgari ücrete yapılacak zam sonrası 2022 AGİ miktarının da belli olması bekleniyor. Yeni asgari ücreti tespit çalışmaları devam ederken, gelir vergisi ilk diliminin brüt asgari ücret düzeyine çıkarılması planlanıyor. Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bakanı Bilgin asgari ücret hakkındaki açıklamasında, "İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

2021 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL


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Asgari ücret toplantısı kaçta bitecek? Asgari ücret toplantısı kaçta bitecek?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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