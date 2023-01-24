Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik... Milyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak altın işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor. Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması." diye konuştu.

NÜFUS 2,5 KAT ARTABİLİR

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz, hep birlikte Sırhoca köyümüzü kalkındıralım istiyoruz."

YERLİ HALKTAN TERS GÖÇ BEKLENTİSİ

Emekli İbrahim Mermer de Gübretaş'ın bölgeye gelmesinin köylerinin kalkınması için iyi bir başlangıç olduğunu aktararak, "Köyümüz göç veren bir yer. Çok arazi işlenirken şimdi çok azı işleniyor. Maden işletmenin desteğiyle köyümüzü güçlendirip, yeniden büyütmek istiyoruz." dedi.

Esnaf Ali Turgutoğlu ise Gübretaş'ın Söğüt için hatta bölgedeki köyler içinde çok büyük bir nimet olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Göçün geriye dönmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Çünkü bizlerin, 55-60 yaşlarındakilerin artık son şansı. Çünkü bizler teknoloji öncesini yaşadık, öküzlerle, düvelerle harman yapmayı biliyorduk. Şu anki gençlik bilmiyor. Yeniden bunu yaşatmamız gerekiyor."

TOPLAM DEĞERİ 6,5 MİLYAR DOLAR

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Tesiste, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretimi hedefleniyor. Tesiste çıkarılacak altın ile Türkiye'nin altın üretimine yüzde 15 oranında katkı sağlanmış olunacak.

ÇANAKKALE'DE 100 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Öte yandan Türkiye'nin altın rezervlerini gün yüzüne çıkarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirtmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KATKI

Bilecikin Söğüt ilçesinde 3,5 milyon ons, Ağrı da ise 20 ton altın rezervi bulunmasının ardından bir güzel haber de Eskişehir'den gelmişti. Koza Altın, Eskişehirin Kaymaz köyündeki madende 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.



