FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik... Milyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacak

Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik... Milyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacak

24.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından adeta altın rezervi fışkırıyor. 2 yıl önce Bilecik'te keşkedilen ve toplam değeri yaklaşık 6,5 milyar dolar olan altının işlenmesi içinse büyük güne geri sayım başladı. Kurulan tesisin Cuma günü yapılacak açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılarak ilk altın külçesini dökmesi bekleniyor. Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik... Milyar dolarlık altın rezervleri keşfedildi: İlk adım Cuma günü atılacak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak altın işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor. Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması." diye konuştu.

710bf1b2-1

NÜFUS 2,5 KAT ARTABİLİR

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz, hep birlikte Sırhoca köyümüzü kalkındıralım istiyoruz."

f03f1fac-5

YERLİ HALKTAN TERS GÖÇ BEKLENTİSİ

Emekli İbrahim Mermer de Gübretaş'ın bölgeye gelmesinin köylerinin kalkınması için iyi bir başlangıç olduğunu aktararak, "Köyümüz göç veren bir yer. Çok arazi işlenirken şimdi çok azı işleniyor. Maden işletmenin desteğiyle köyümüzü güçlendirip, yeniden büyütmek istiyoruz." dedi.

Esnaf Ali Turgutoğlu ise Gübretaş'ın Söğüt için hatta bölgedeki köyler içinde çok büyük bir nimet olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Göçün geriye dönmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Çünkü bizlerin, 55-60 yaşlarındakilerin artık son şansı. Çünkü bizler teknoloji öncesini yaşadık, öküzlerle, düvelerle harman yapmayı biliyorduk. Şu anki gençlik bilmiyor. Yeniden bunu yaşatmamız gerekiyor."

03ac6c08-6

TOPLAM DEĞERİ 6,5 MİLYAR DOLAR

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Tesiste, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretimi hedefleniyor. Tesiste çıkarılacak altın ile Türkiye'nin altın üretimine yüzde 15 oranında katkı sağlanmış olunacak.

ÇANAKKALE'DE 100 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Öte yandan Türkiye'nin altın rezervlerini gün yüzüne çıkarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirtmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

4ee4960c-4

500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KATKI

Bilecikin Söğüt ilçesinde 3,5 milyon ons, Ağrı da ise 20 ton altın rezervi bulunmasının ardından bir güzel haber de Eskişehir'den gelmişti. Koza Altın, Eskişehirin Kaymaz köyündeki madende 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: ''Nisan ayına ancak bitiririz''Tarih verdi: ''Nisan ayına ancak bitiririz''
EYT'linin emekli promosyon tutarı için 15 bin TL iddiası!EYT'linin emekli promosyon tutarı için 15 bin TL iddiası!
O ilde adeta altın fışkıracak! O ilde adeta altın fışkıracak!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Benzine zam geliyor! Tam 1 lira 25 kuruş artacak...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.