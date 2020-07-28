Ağustos ayı 65 yaş aylıkları hesaba yattı mı? Kurban Bayramı öncesi 65 yaş maaşı verilecek mi?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla, 65 yaş aylığı alanların paraları Kurban Bayramı'ndan önce, 29 Temmuz Çarşamba günü hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; evde bakım aylığı, yaşlılık ve engelli aylıklarının 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile hesaplarında olacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının normalde her ayın 5 ve 9'u arasında yaptıklarını, bu yıl bu tarihler bayrama denk geldiği için ödemeleri erkene aldıklarını da bildirdi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça ay başında maaş alacak kişilerin araştırmaları da devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını almak isteyen 65 yaş aylığı alanlar, 65 yaş aylıkları bayramdan önce yatacak mı sorusuyla araştırmalar yapıyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 yaş aylığı ödemesi hakkında açıklamalar yaptı. 65 yaş aylıklarının Kurban Bayramı öncesinde verileceğini açıklayan Bakan Selçuk'un açıklamaları 65 yaş üstü maaşı alan vatandaşları sevindirdi. Peki 65 yaş aylıkları ne zaman verilecek? 65 yaş maaşları ne zaman hesaba yatacak? Ağustos ayı yaşlılık aylıkları yattı mı? İşte detaylar...

Bakan Selçuk, 2022 engelli, yaşlı ve evde bakım aylıkları için şu açıklamayı yaptı;

"Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." dedi.

2020 Ağustos ayı yaşlılık aylığı nereye yatacak? Ağustos ayı yaşlılık aylığı yattı mı?

Yaşlılık aylıkları her ayın 5- 9 tarihleri arasında hesaplara yatacak. Ağustos ayı 65 yaş aylığı ödemesi Kurban Bayramı öncesinde gidip çekilebilecek. 29 Temmuz Çarşamba itibari ile Ağustos ayı 65 yaş aylığı aylığı yatmış olacak.

Yaşlılık aylığı ne kadar?

Yaşlılık aylığını belirleyen etkenler arasında enflasyon oranı da yer alıyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 yaş aylığını alma şartları nelerdir?

-65 yaşın doldurulması,

-Türk vatandaşı olması,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.



