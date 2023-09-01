AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ağustos ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. TÜİK tarafından her ay, bir önceki aya ilişkin olarak açıklanan TEFE-TÜFE ile enflasyon oranı verileri toplumun büyük kesimi tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı tarihi ve saati...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü açıklanacak.

2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranı 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından paylaşılacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

TEMMUZ ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde3,92 oldu.

