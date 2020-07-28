Ağustos ayı evde bakım aylıkları hesaba yattı mı? Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı verilecek mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemesi hakkında açıklamalar yaptı. Evde bakım aylıklarının Kurban Bayramı öncesinde verileceğini açıklayan Bakan Selçuk'un açıklamaları evde bakım maaşı alan vatandaşları sevindirdi. Peki evde bakım aylıkları ne zaman verilecek? Evde bakım maaşları ne zaman hesaba yatacak? Ağustos ayı evde bakım aylıkları yattı mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı yaklaştıkça ay başında maaş alacak kişilerin araştırmaları da devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını almak isteyen evde bakım aylığı alanlar, evde bakım aylıkları bayramdan önce yatacak mı sorusuyla araştırmalar yapıyordu.
Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla, evde bakım maaşları alanların paraları Kurban Bayramı'ndan önce, 29 Temmuz Çarşamba günü hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; evde bakım aylığı, yaşlılık ve engelli aylıklarının 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile hesaplarında olacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının normalde her ayın 5 ve 9'u arasında yaptıklarını, bu yıl bu tarihler bayrama denk geldiği için ödemeleri erkene aldıklarını da bildirdi.
"Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." dedi.
Evde bakım aylıkları her ayın 15- 31 tarihleri arasında hesaplara yatacak. Ağustos ayı evde bakım aylığı ödemesi Kurban Bayramı öncesinde gidip çekilebilecek. 29 Temmuz Çarşamba itibari ile Ağustos ayı evde bakım aylığı aylığı yatmış olacak.
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