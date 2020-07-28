Ağustos ayı evde bakım aylıkları hesaba yattı mı? Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı verilecek mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemesi hakkında açıklamalar yaptı. Evde bakım aylıklarının Kurban Bayramı öncesinde verileceğini açıklayan Bakan Selçuk'un açıklamaları evde bakım maaşı alan vatandaşları sevindirdi. Peki evde bakım aylıkları ne zaman verilecek? Evde bakım maaşları ne zaman hesaba yatacak? Ağustos ayı evde bakım aylıkları yattı mı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşları Kurban Bayramı öncesi verilir mi?

Kurban Bayramı yaklaştıkça ay başında maaş alacak kişilerin araştırmaları da devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını almak isteyen evde bakım aylığı alanlar, evde bakım aylıkları bayramdan önce yatacak mı sorusuyla araştırmalar yapıyordu.

Ağustos 2020 evde bakım maaşı ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla, evde bakım maaşları alanların paraları Kurban Bayramı'ndan önce, 29 Temmuz Çarşamba günü hesaplarına yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; evde bakım aylığı, yaşlılık ve engelli aylıklarının 29 Temmuz 2020 tarihi itibari ile hesaplarında olacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaşlı, engelli ve evde bakım aylıklarının normalde her ayın 5 ve 9'u arasında yaptıklarını, bu yıl bu tarihler bayrama denk geldiği için ödemeleri erkene aldıklarını da bildirdi.