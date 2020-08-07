Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları! Ağustos 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Geçtiğimiz aylarda bankada parası olanlar için faiz oranlarının sürekli düştüğünü gözlemlemiştik. Temmuz ayı sonunda bankaların kampanya yaparak “hoş geldin faizi” yapmaları, bankada parası olanları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ağustos ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...
Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?
Koronavirüs salgını sonrası Haziran ayı itibari ile birçok kurumda yenilikler yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK ise haziran ayı sonrası yaptığı güncellemeyle vadeli hesapların faiz oranı düşmeye başlamıştı. Bankaların düşük faizle krediler vermesi, ekonomiyi toparlamaya çalışması maalesef ki bankada parası olanların farklı kanallara yatırım yapmasına neden oldu.
Faiz oranlarının indirilmesine destek olmayan özel bankalar ise BDDK aktif rasyosu oranı müdahalesi ile konuya müdahil olmuştu.
Bankada parası olanlara kötü haber! Bankada parası olanlar nasıl yatırım yapmalı? Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi? Ağustos ayında vadeli yatırım hesabına en fazla yatırım veren bankalar hangisi?
Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başladı. Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı.
Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ağustos ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? İşte detaylar...
2020 Ağustos ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre yine değişmedi. Temmuz ayında da ilk sırada olan Burgan Bank, Ağustos ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Buragn Bank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 10 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İş Bankası ve Yapı kredi Bankası ise en az Ağustos ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Ağustos ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.20
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 9.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.40
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.20
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.90
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.75
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.50
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.25
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.10
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