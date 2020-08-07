Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları! Ağustos 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Geçtiğimiz aylarda bankada parası olanlar için faiz oranlarının sürekli düştüğünü gözlemlemiştik. Temmuz ayı sonunda bankaların kampanya yaparak “hoş geldin faizi” yapmaları, bankada parası olanları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ağustos ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!

Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?

Bankada parası olanlar hangi fona yatırım yapmalı?

Koronavirüs salgını sonrası Haziran ayı itibari ile birçok kurumda yenilikler yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK ise haziran ayı sonrası yaptığı güncellemeyle vadeli hesapların faiz oranı düşmeye başlamıştı. Bankaların düşük faizle krediler vermesi, ekonomiyi toparlamaya çalışması maalesef ki bankada parası olanların farklı kanallara yatırım yapmasına neden oldu.

Faiz oranlarının indirilmesine destek olmayan özel bankalar ise BDDK aktif rasyosu oranı müdahalesi ile konuya müdahil olmuştu.

Bankada parası olanlara kötü haber! Bankada parası olanlar nasıl yatırım yapmalı? Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi? Ağustos ayında vadeli yatırım hesabına en fazla yatırım veren bankalar hangisi?