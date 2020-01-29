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Ahşap, ’Şeref Usta’nın elinde oyuncağa dönüşüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 25 yıldır oymacılık yapan Şeref Şimşek, Yeşilçam filmleri ile yabancı çizgi film karakterlerinden esinlenerek çocuklar için ahşaptan oyuncak üretiyor.Kırıkkale sanayi sitesinde yer alan atölyesinde ahşap oymacılığı yapan Şeref Şimşek, Pinokyo ve Heidi gibi çizgi film karakterleri ile ‘Al Yazmalım’ filminde kullanılan kamyonu çocuklar için üretiyor.

Kırıkkale’de 25 yıldır oymacılık yapan Şeref Şimşek, Yeşilçam filmleri ile yabancı çizgi film karakterlerinden esinlenerek çocuklar için ahşaptan oyuncak üretiyor.
Kırıkkale sanayi sitesinde yer alan atölyesinde ahşap oymacılığı yapan Şeref Şimşek, Pinokyo ve Heidi gibi çizgi film karakterleri ile ‘Al Yazmalım’ filminde kullanılan kamyonu çocuklar için üretiyor. Atölyesinde ahşaba şekil veren Şeref Şimşek, topaç, cambaz, kepçe, kamyon, iş makinesi, kukla, araba gibi ürettiği 100 çeşit oyuncağı kurduğu İnternet sitesi üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Asıl mesleğinin otobüs ve kamyon şoförlüğü olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Şeref Şimşek, “Okumadım ama iyi bir sanatkar olması gerektiğini algılamışımdır. Gayet iyiydi. Asıl mesleğim de bu değil. Otobüs kamyon şoförü iken bir ustanın tahta kesmemesi neticesinde bu işlere başladık, oldukça da iyi bir sektör” dedi.

"Bir oyuncak koca ülkeyi tanıtıyor"
Oyuncaklarında ham ağaç kullanmadığını belirten Şimşek, "Tabii ki hangi ağacın üstünü korursanız o ağaçta o kadar sağlıklı olur. İşte en eski oyuncağımız topaç. Cambazımız dediğimiz bir oyuncağımız var. Çok basittir ama çocukların keyif alacakları bir oyuncak türü. Ama biz buna sahip çıkmamış Avrupalı sahip çıkmış. Oyuncak bir ülkeyi tanıtır mı? Tanıtır. Pinokyo. İtalya’yı tanıtmak için işte bir tane materyal. Sorduğunuz zaman hiçbir çocuğun daha Pinokyo’yu tanımadığı duyulmamıştır. Dünyanın en tanınmış ismi Heidi. Almanya’da Bremen şehri ne ile tanınıyor? Bremen mızıkacılarıyla. Aslında sanayi şehir olarak tanınan yer. Limanlarıyla, gemileriyle, tersaneleri ile ünlü ama dört tane oyuncağı eşek, köpek, kedi ve horozun hikâyesiyle dünyanın her tarafında tanınmıştır” diye konuştu.

"Bizim de Al Yazmalım kamyonumuz var"
Şimşek, “Bizim de bu anlamda sahip çıkalım diye bizim kendi ürünümüz olan ve aşk filmi olan ‘Al Yazmalım’ filminden esinlendiğimiz ‘Al Yazmalım’ kamyonumuz oldukça da revaçta. Ama oyuncaklarımızın tarihi çok eskidir. Bunlar işte her geçen gün geliştiriliyor, bizde gelişmesine katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerine yer verdi.

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