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Aidatı kirasını geçti, 54 bin 750 TL oldu! Tebligatı görünce gözlerine inanamadı... 104 bin 750 TL gönderdi, geri istiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 15:17
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İstanbul'da yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. Butik sitedeki villada oturan bir kiracının aidatı bir anda kirasını bile geçip 54 bin 750 TL oldu. 20 bin TL kirayla girdiği evde kirası 50 bin TL olan kiracı, aidatın 54.750 TL'ye yükseltildiğini gördüğü tebligata bakınca gözlerine inanamadı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim için 12.500'er TL belirtilen aidat borcuyla beraber 54.750 TL de eklenince toplam 104.750 TL'yi site yönetiminin hesabına gönderdiğini söyleyen kiracı "Geri talep edeceğiz" dedi.

Aidatı kirasını geçti, 54 bin 750 TL oldu! Tebligatı görünce gözlerine inanamadı... 104 bin 750 TL gönderdi, geri istiyor

Bir süredir kiracı - ev sahibi anlaşmazlıkları gündemden düşmezken bir yandan da yüksek aidatlar gündem oluyordu. Son yaşanan olay, bu kez kirayı geçen aidatla akıllara durgunluk verdi. İstanbul Üsküdar'da 4 villadan oluşan butik sitede şaşkına çeviren bir karar alındı, üstelik sitede kimsenin fikri sorulmadı. Bin TL olan aidat bir anda 54 bin 750 TL'ye çıkarıldı. Fahiş site aidatını ödemek zorunda kalan kiracı bu haksız artışa itiraz etti.

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"DAİRE BAŞINA AYLIK 54 BİN 750 TL AİDAT"

A Haber'de yer alan habere göre; butik bir sitede oturan vatandaşın aidatı kirasını aştı, tebligat gelince gözlerine inanamadı. Vatandaşın bin TL olan aidatı, 54 bin 750 TL'ye yükseldi. O vatandaş "Ben inanamadım önce, 4 tane villa için mi 54 bin 750 TL mi diye bir düşündüm. Sonra detaylı okuyunca... Ütopik bir rakam mevcut. Ve bu bizden talep ediliyor. Daire başına aylık 54 bin 750 TL" şeklinde konuştu.

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AİDATI KİRASINI GEÇTİ

Burak Yalçın, 3 yıl önce, 4 villadan oluşan butik siteye taşındı. İlk olarak kirasını 20 bin TL'ye anlaştı. Ardından kirası 50 bin TL'ye çıktı. Yalçın, "2021'de ilk girdiğimde kiram 20 bin TL idi. Bugün de 50 bin TL kiram var" dedi. Ancak sadece artan kirası değil, aynı zamanda aidatı oldu. Çünkü bin TL olan aidat ilk olarak 12 bin 500 TL'ye, ardından şu anki rakam 54 bin 750 TL'ye çıktı. Yani Burak Bey'in aidatı kirasını geçti. Yalçın "Bin TL'lik hizmeti görüyorduk. Haftanın bir günü temizlikçiye... 54 bin 750 TL alınıp ne yapılacak soru işareti" ifadelerini kullandı.

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54 bin 750 TL aidat istenen sitenin yöneticisi aynı zamanda ev sahibi. Burak Bey'e yani kiracısına bir ihtarname çekti. İlk olarak 12 bin 500 TL'den 4 aylık bir aidat borcu olduğu, yani totalde 50 bin TL borcu olduğu yazıyor. Ardındansa bu ayın aidatı 54 bin 750 TL'nin ödenmesi isteniyor.

Yalçın "4 aylık bir borçtan bahsediliyordu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları için 12 bin 500'er TL aidat borcundan bahsediliyordu ancak temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında ne yapıldı derseniz hiçbir şey yapılmadı" dedi.

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"104 BİN 750 TL'Yİ SİTE YÖNETİMİNİN HESABINA GÖNDERDİM! GERİ TALEP EDECEĞİZ"

Burak Yalçın hiçbir hizmet görmediği halde 54 bin liralık aidatı ödemek zorunda kaldı. Yalçın "Ben aslında hem 50 bin TL'yi hem de 54 bin 750 TL'yi yani 104 bin 750 TL'yi site yönetiminin hesabına gönderdim tebligatı alır almaz. Ancak bu durumun haksızlığı ortadadır ve bunu faiziyle beraber geri talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

Merak edilen ise daire başında 54 bin 750 TL istenen bu sitenin masraflarının, giderlerinin neler olduğu oldu. Güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi olmadığı görülürken bahçe masraflarının karşılanmadığı ve havuz sistemi de olmadığı öğrenildi. Dolayısıyla istenen paranın karşılığı olabilecek bir hizmet olmadığı belirtildi.

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"CİDDİ BİR AİDAT MAĞDURİYETİ VAR"

Yalçın "Sahte, derme çatma bir güvenlik kulübesi var. Ortada bir havuz yok, kapalı otopark yok, ortada bir bahçe bakımı yok. Olsa da yine 54 bin 750 TL olmaz." dedi. Doktor Burak Yalçın'ın aidatını bin TL ödediği zamanlarda ise aldığı iki hizmet vardı; biri açık otopark, diğeri de haftada bir süpürülen merdivenleri. Yalçın "Herhangi bir sosyal donatısı yok, ciddi bir aidat mağduriyeti var." dedi.

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"HEM EVİM HEM İŞ YERİM OLARAK KULLANIYORUM"

Kiracı doktor Burak Yalçın oturduğu o villayı hem resmi klinik olarak kullanıyor, hem de bir üst katını evi olarak kullanıyor. Buradan aidata itiraz edip çıkmaya kalktığında ise maddi manevi zarara uğrayacağı belirtildi. Yalçın "Hem ruhsatını kendim çıkardım, hem evim hem iş yerim olarak kullanıyorum. Burada bir düzen kurduk ve bu düzeni bozmaya çalışıyorlar. Bu düzenin tekrar sağlanması minimum 5 yıl. Yani bu haksız bir durum" şeklinde konuştu.

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Kiracı Kira ev sahibi aidat kiralik ev site
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