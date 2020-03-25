Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, en düşük emekli aylığının 1500 TL olduğunu da açıkladı.

Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında@TBMMGenelKurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde,

Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak,

✔600 günü 450'e,

✔120 günü de 60 güne

indirdik.

Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız. #BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı:

Artık en düşük emekli aylığı

1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣TL

Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun.

Biz birlikte Türkiye’yiz.????????#BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020



