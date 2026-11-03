Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekim enflasyon verisi için açıklama

TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre enflasyon, ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklama geldi.

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"KÜRESEL ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ YURT İÇİ FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sosyal medya hesabından enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politika yaklaşımımızı sürdürüyoruz.

Tüketici enflasyonu Ekim ayında yüzde 2,58 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 seviyesinde yatay seyretmiştir. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, üretim ve lojistik maliyetleri kanalıyla yurt içi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

"KİRA ENFLASYONUNDAKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Gıda grubu yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişle yüzde 27,7 seviyesinde yatay seyrederken, yeni sezona geçişin etkisiyle yükselen giyim ve ayakkabı fiyatlarının da etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonu yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hizmet grubunda ise kira enflasyonundaki iyileşme devam ederken, yıllık hizmet enflasyonu da düşüşünü sürdürmüştür.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin fiyatlar üzerinde oluşturabileceği baskıların yanı sıra bu belirsizliklerin iktisadi faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak enflasyonla mücadelemizi çok yönlü bir politika çerçevesinde yürütüyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek dışsal dalgalanmaların ekonomimize etkilerini sınırlamaya ve makroekonomik istikrarı desteklemeye odaklanıyoruz.

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Bu kapsamda, fiyat istikrarına yönelik politikalarımızı üretim kapasitesini artıran, arz koşullarını iyileştiren ve maliyet baskılarını azaltan yapısal adımlarla tamamlıyoruz. Özellikle tarımsal üretimde planlama ve verimliliğin geliştirilmesi, enerji arzının çeşitlendirilmesi, konut arzının artırılması ve lojistik altyapısının iyileştirilmesi yoluyla fiyat istikrarını destekleyecek daha güçlü bir üretim ve arz yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürme hedefimiz doğrultusunda, ekonomimizde öngörülebilirliği artıran ve sürdürülebilir büyümenin temellerini güçlendiren politikalarımızla sağlayacağımız kazanımları vatandaşlarımızın alım gücüne ve yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansıtmayı hedefliyoruz"