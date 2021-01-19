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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2021 09:05 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kooperatif sistemine benzer bir şekilde ilerleyen ödünç para desteği maddi zorluk yaşayan kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına maddi yardım sağlanıyor. Peki ödünç para yardımı nedir? Ödünç para yardımından kimler faydalanabilir? İşte ödünç para yardımı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!

Ödünç para desteği yeniden gündeme gelmeye başladı. Uzun süre öncesinde yürürlükten kaldırılan ödünç para yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden işlevselleştirildi. Vatandaşlar koronavirüs salgının getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmek için ödünç para yardımını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

  • Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
  • Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
  • Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,
  • Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,
  • Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödünç para yardımının kapsamının araştırılmasından sonra ihtiyaç sahibi kişiler 'ödünç para yardımı başvurusu nereden yapılır?' sorusunun cevabını merak etmeye başladı.Ödünç para yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilir. Kişiler çevrimiçi yöntemleri kullanarak ya da şahsen başvurularını iletebilirler.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ÖDEME TABLOSU

ödeme tablosu

Ödünç para başvurusu kabul edilenler ödeme planına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak geri ödeme yapması gerekir. ‘Ödünç para geri ödenmezse ne olur’ sorusunun cevabı ise cezai işlerm olarak karşımıza çıkar. Hiçbir gerekçesi olmadan ödeme dönemini aksatan kişiler hakkında cezai işlem başlatılır ve ilgili kuruma bağlı sistem üzerinden çıkartılabilir.


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