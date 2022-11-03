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Aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı

03.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan yardım paketlerinden biri de aile destek ödemesi adı altında veriliyor. Ödemeler devam ediyor. 450-600 TL tutarında yapılan yardımlar hesaplara yatıyor. Peki aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı

Aile destek ödemeleri detayları kasım ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
Peki aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Bakan Yanık aile destek ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvurular e-Devlet'in, 'https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/' adresinden yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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