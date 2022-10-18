Aile Destek Ödemeleri ile ihtiyaç sahiplerine 850 TL-1250 TL destek! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemelerinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler, ödeme tarihi ile ilgili internette araştırma yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Aile Destek Programı ödemeleri konusunda açıklamada bulunup merak edilen soruları cevaplamıştı. Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile destek programı ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde yöneltilen bir soruya yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Programı ödemesi farklı tutarlarda olmak üzere en çok 12 ay süreyle yapılacaktır.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi Temmuz ayında yapılacaktır.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusunu internet üzerinden yapmak istemeyenler ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da başvurudfa bulunabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

