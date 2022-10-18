FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile Destek Ödemeleri ile ihtiyaç sahiplerine 850 TL-1250 TL destek! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri ile ihtiyaç sahiplerine 850 TL-1250 TL destek! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

18.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Ekim ayının sonuna yaklaşılmasının ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere ilk ödemeler Temmuz ayında gerçekleştirilmiş ve daha sonra 450-600 lira olan destek ödemesi 850 TL-1250 liraya çıkarılmıştı. Hane başına yapılan ödemelerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri ise internette "Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri ile ihtiyaç sahiplerine 850 TL-1250 TL destek! Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemelerinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler, ödeme tarihi ile ilgili internette araştırma yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Aile Destek Programı ödemeleri konusunda açıklamada bulunup merak edilen soruları cevaplamıştı. Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

Z6

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile destek programı ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde yöneltilen bir soruya yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Programı ödemesi farklı tutarlarda olmak üzere en çok 12 ay süreyle yapılacaktır.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi Temmuz ayında yapılacaktır.

6

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusunu internet üzerinden yapmak istemeyenler ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da başvurudfa bulunabilmektedir.

EVDE

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ne zaman uygulamaya sokulacak?EYT ne zaman uygulamaya sokulacak?
Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde dahaAsgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha
EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!
Anahtar Kelimeler:
Aile Destek Programı Aile Destek Programı ödemeleri Aile Destek Programı ödeme tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Memurun fazla mesai ücreti 2023'te 2 kat artacak

Memurun fazla mesai ücreti 2023'te 2 kat artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.