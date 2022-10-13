Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemesi yattı mı? İhtiyaç sahiplerine para desteği

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İhtiyaç sahiplerine verilen destekler arasında aile destek ödemeleri de bulunuyor. Ekim ayının gelmesi ile beraber gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Yanık aile destek ödemelerinin bu hafta başlayacağı müjdesini verdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptıklarını belirten Yanık, "Üçüncü ödemeler de başlıyor. 15 milyar lira ile başlamıştık, 25 milyar lira artışla şu anda Türkiye Aile Destek Programı'mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız." diye konuştu.

"Üçüncü ödemeler ne zaman başlayacak?" sorusuna Yanık, "Üçüncü faz ödemelere bu hafta itibarıyla başlıyoruz." yanıtını verdi.

Yanık, "Bugün itibarıyla Türkiye Aile Destek Programı kapsamında kaç haneye yardım yapılıyor?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427,9 milyon lira ödedik. Eylülde ikinci ödememizde 1,6 milyon haneye 882,7 milyon ödedik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak. Kişinin gerçekten sosyal yardım ihtiyaçlısı olup olmadığının sistem üzerinden tespiti yapıldıktan sonra hak sahipliği doğuyor. Dolayısıyla bu ayki ödemede de 2 milyondan fazla haneye 1 milyarı aşkın desteğimiz olacak."

