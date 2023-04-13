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AİLE DESTEK YARDIM PARALARI yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri başladı mı?

13.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek yardım ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen aile destek yardımının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda ödenek bekleyen vatandaşlar AİLE DESTEK YARDIM PARALARI yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri başladı mı? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AİLE DESTEK YARDIM PARALARI yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda ay başı yatırılan aile destek ödemelerinin nisan ayı içerisinde ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, AİLE DESTEK YARDIM PARALARI yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

AİLE DESTEK YARDIM PARALARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek ödemeleri devam ediyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen destek ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılması bekleniyor.

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PROGRAM KAPSAMINDA 4,4 MİLYAR LİRA ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının başlangıcı olan 2022 Temmuz'dan 2023 mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Aile destek2

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

Aile destek3

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Aile Destek Programı ödeme tarihi

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