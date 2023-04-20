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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Aile Bakanlığı personel alım şartları ne? 2431 personel alınacak

20.04.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 bin 431 personel alımı yapılacağını müjdeledi. Bu açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Aile Bakanlığı personel alım şartları ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte personel alımına dair tüm merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Aile Bakanlığı personel alım şartları ne? 2431 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 431 personel alımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın müjdesini verdiği personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar ise hız kazandı. Peki, 2431 personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar ne? İşte tüm ayrıntılar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

memur

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

Aile Sosyal Destek Personeli, Avukat, Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Öğretmen ile Yurt Yönetim Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığın web sitesinden erişilebilecek.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile bakanlığı personel alımı

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