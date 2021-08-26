Aile yardımı ne kadar oldu? İşte çocukları olan memurun alacağı aile yardımı...

6.4 memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sonrası yardım kalemlerine zam yapıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenmekte olan 408.67 TL'lik aile yardımı 429 TL'ye çıkarıldı. Her çocuk için verilmekte olan ödeme de Ocak ayında %5 artmış olacak. Çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94, 6 yaş üstü için 47 TL'ye çıktı. Doğum yardımı ödeneğinin ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için ise 600 TL olarak uygulanması sürdürülecek.

2023'TE MAAŞLAR %14 ZAMLI OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zammını da içermekte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Buna göre memur ve emeklileri gelecek sene maaşlarını %12, 2023'te %14 zamlı şekilde almış olacak. Milyonlarca memuru ilgilendirmekte olan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin statülerinin belirlenmesine ilişkin başlıklar da sözleşmede yerini aldı.

Toplu sözleşmenin imzalanmasıyla birçok ödeme netleşirken, enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artış gösterebilecek. Buna göre emekli olacak vatandaşlara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 TL, en yüksek devlet memuru aylığı da 1793 TL oldu.

AİLE YARDIM ÖDENEĞİNDE ARTIŞ

Merak edilen konulardan biri de aile yardım ödeneği. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneği, Ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmede bulunan, ilk 6 ay için %5 olarak belirlenen oranda artış gösterecek. Buna göre, Temmuz itibarıyla 408.67 TL olarak ödenen aile yardımı ödeneği 429 TL'ye çıkarılmış olacak. Bu yıl Temmuz ayı itibarıyla her bir çocuk için 44.94 TL olarak hesaplanan çocuk yardımı da gelecek sene 47.19 TL'ye çıkacak.

0-6 YAŞA VE ENGELLİ ÇOCUĞA %50 ARTIRIMLI

Yine düzenlenmiş olan yasaya göre, 0-6 yaş grubunda yer alan çocukların ödeneği bir kat artırımlı ödenmekte. Yani Temmuz 2021 itibarıyla 0-6 yaş grubunda 89.89 TL olan tutar Ocak ayında 94.39 TL'ye çıkmış olacak. 4B ücret tavanı ise 9 bin 212 TL, en yüksek devlet memuru aylığı da 1.793 TL oldu. En az %40 engelli olan çocuklar için ise ödenek %50 artırımlı şekilde ödeniyor.



