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Airfryer'lar için iptal edilen karar geri çekildi! Resmi Gazete’den yayımlandı

29.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatına uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi. Böylelikle daha önce airfryer'ları da kapsayan ve iptal edilen düzenlemede başa dönüldü. Bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

Airfryer'lar için iptal edilen karar geri çekildi! Resmi Gazete’den yayımlandı

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2023/7 sayılı tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, robot süpürgeler ve airfryerlar da dahil olmak üzere bazı elektrikli ev cihazları için 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle uygulamaya konulan gözetim uygulaması, zaman içinde yapılan değişiklikler iptal edilerek ilk haliyle yeniden uygulamaya konuldu.

Resmi Gazete'de 23 Mart tarihinde yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğle 100 doların altında birim kıymetinin altındaki airfryer cihazlarına başlatılan ve 29 Mart'ta yayımlanan aynı adlı tebliğle gözetim uygulamasından çıkarılan bu cihazlar, bugün yayımlanan tebliğle yeniden aynı birim değerle gözetim uygulamasına dahil edildi.

GÖZETİM UYGULAMASI YENİDEN BAŞLATILDI

Bu kapsamda 100 doların altında birim gümrük kıymetini haiz airfryer'ların ithalatında gözetim uygulaması yeniden başladı.

Tebliğle ayrıca gümrük tarife istatistik pozisyonu listesinde 8516 numaralı fasıl altında yer alan "diğer ısıtıcı ve sobaların 40 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarına uygulanan gözetim uygulamasından dizel araçlarda kullanılan ön ısıtma kaloriferleri gözetim uygulaması dışına çıkarıldı.


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