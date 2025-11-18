AJet indirim kampanyası var mı? AJet uygun fiyatlı uçak bileti ne kadar? AJet ucuz uçak bileti satış tarihleri ne zaman?

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kampanya ile alınan biletler, 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Flex’ ve ‘Premium’ biletlerde de ek yüzde 30 indirim sağlayacak.

