AJet indirim kampanyası var mı? AJet uygun fiyatlı uçak bileti ne kadar? AJet ucuz uçak bileti satış tarihleri ne zaman?

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi seferlerinde geçerli indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli olacak.

Ezgi Sivritepe

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kampanya ile alınan biletler, 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Flex’ ve ‘Premium’ biletlerde de ek yüzde 30 indirim sağlayacak.
uçak bileti bilet AJet
