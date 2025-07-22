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AJet'ten 849 TL'lik uçak bileti! Süre sınırlı... Yurt dışından sonra bu kez yurt içi uçuşlar

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet, bir süre önce de Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı hatlarında geçerli, 9 avro ve dolardan satılan indirimli bilet kampanyası başlatmıştı. Yeni yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasında süre ise sınırlı. İşte detaylar...

AJet'ten 849 TL'lik uçak bileti! Süre sınırlı... Yurt dışından sonra bu kez yurt içi uçuşlar

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya düzenledi. Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.

AJet ten 849 TL lik uçak bileti! Süre sınırlı... Yurt dışından sonra bu kez yurt içi uçuşlar 1

9 EURO / DOLAR YURT DIŞI UÇAK BİLETİ KAMPANYASI DA BAŞLATMIŞTI

Ajet daha önce de yurt dışı uçuşlar için bir kampanya başlatmıştı. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin indirimli bilet kampanyasıyla yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık dönemde planlanabilecekti. İndirimli biletler, 19 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacaktı ve 1 Eylül 2025-29 Mart 2026'daki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecekti.

Kampanya kapsamında 9 avro ve dolar ile vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk satışa sunulmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak bileti fiyat kampanya
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