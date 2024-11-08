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Ajet'ten indirimli bilet satışı bugün başladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 15:43
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Türkiye’nin erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan hava yolu AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Bugün başlayan satışlar 10 Kasım'a kadar devam edecek. Uçuş tarihleri ise 20 Kasım ile 15 Ocak tarihleri arasında olacak.

Ajet'ten indirimli bilet satışı bugün başladı!

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan hava yolu AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlarda biletler tek yön 499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı varışlı biletler de yine kampanya kapsamında, 499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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8-10 KASIM'DA BİLET SATIŞLARI OLACAK

8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplam 20 bin indirimli bilet, 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil sadece 499 TL’den satışa sunulan ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasından alınabilecek.

Biletleme Tarihleri: 8 –10 Kasım 2024

Uçuş Tarihleri: 20 Kasım 2024 –15 Ocak 2025

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Anahtar Kelimeler:
uçak bilet
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