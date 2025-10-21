FİNANS

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! Tüm yurt için uçuşlarda geçerli olacak

Ucuz uçak bileti için AJet harekete geçti. AJet duyurduğu son kampanyasında tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletlerin satışa çıkarıldığını duyurdu. İndirimli uçak biletlerinin 849 TL’den başladığı duyuruldu.

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

140 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor. 849 TL’den başlayan indirimli biletler; 21 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den, 22 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli satılacak. İndirimli ‘basic’ biletler, sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
