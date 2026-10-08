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Ajet'ten yurt dışı kampanyası! Fiyatlar 19 dolardan başlıyor

AJet, kış döneminde yurt dışı seyahat planlayanlar için 116 bin koltukluk indirim kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar, seçili Türkiye varışlı hatlar ise 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kabin bagajı da 9 dolardan alınabilecek.

Ajet'ten yurt dışı kampanyası! Fiyatlar 19 dolardan başlıyor
Cansu Çamcı

AJet, kış dönemi için yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 116 bin koltuk satışta olacak.

İNDİRİMLİ BİLETLER O TARİHLER ARASINDA KULLANILACAK

AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Berlin’den Rotterdam’a, Viyana’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler; 8 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 10 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

Ajet ten yurt dışı kampanyası! Fiyatlar 19 dolardan başlıyor 1

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Türkiye varışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.

Ajet ten yurt dışı kampanyası! Fiyatlar 19 dolardan başlıyor 2

KAMPANYADA BAGAJ HAKKI DA İNDİRİMLİ

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Ajet ten yurt dışı kampanyası! Fiyatlar 19 dolardan başlıyor 3

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya yurt dışı AJet
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