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AK Parti'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması! 'En kısa sürede...'

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ederken bir yandan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konuşuluyor. En düşük emekli maaşında artış için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar takip edilirken son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan da bir açıklama geldi. Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

AK Parti'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması! 'En kısa sürede...'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zamlarında son durum ne? Milyonların gözü kulağı konuyla ilgili yapılan açıklamalara çevrildi. Peş peşe değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu İklim Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

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CHP'DEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak asgari ücretle ilgili, "Kanun teklifini getiriyoruz, açıkladık. Derhal asgari ücrete revize fiyat getirelim. 30 bin 250 TL olarak yılın ikinci yarısında asgari ücretliler para alsınlar. Haydi gelin, bu teklifin altına imza atın, buralarda boş yere zaman geçirmeyin. Bir başka teklifi daha getiriyorum. Memurlar, memur emeklileri 14 bin 464 TL'yle geçinmeye çalışan 4 milyon insan var bu memlekette. Gelin, onlara da seyyanen zamlarını yapalım. Kanun teklifini verdik" ifadelerini kullandı.

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"EN KISA SÜREDE BU KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise emeklilerin durumuna takip ettiklerini belirterek, "Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" dedi. (İHA)

iStock-1300706935Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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