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AK Parti'den peş peşe asgari ücret ve emekli zammı isyanı! Mehmet Şimşek "Türkiye'de yüksek" demişti: "'Neyinize yetmiyor' der gibi dalga geçiyoruz"

05.07.2024 15:27
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Hükümetin asgari ücrete ara zammı kapatması geniş yankı uyandırdı. Bakan Mehmet Şimşek'in "Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" sözleri de gündemdeki yerini koruyor. Dün AK Partili Metin Külünk'ün kendi partisine eleştirisi ses getirmişti. AK Partili Şamil Tayyar ise "Neden daha fazla artış yapılamadığını izah etmek ayrı, ‘size yeter, az değil’ demek ayrıdır. Çok açık, bu asgari ücret de yetmez, bu emekli maaşları da yetmez" sözleriyle gündem yarattı.

AK Parti'den peş peşe asgari ücret ve emekli zammı isyanı! Mehmet Şimşek "Türkiye'de yüksek" demişti: "'Neyinize yetmiyor' der gibi dalga geçiyoruz"

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Asgari ücrete artış bekleyen milyonlarca çalışanın umutları ise suya düştü. Eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar "AK Parti bu değil. Bu ah aheste aheste çıkar" sözleriyle dikkat çekti.

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MEHMET ŞİMŞEK: ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE'DE YÜKSEK

Geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret çıkışı konuşulmaya devam ediyor. "Enflasyondaki düşüşle birlikte reel ücret artışları yaşanacak" ifadelerini kullanan Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" demişti.

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AK PARTİLİ KÜLÜNK EMEKLİYE HAK VERDİ

Öte yandan AK Partili Metin Külünk de semt pazarı ziyaretinde emekli vatandaşın isyanına hak vermiş, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyan insanların derdine çare olamıyorsak, bu vatandaşlar sonuna kadar haklıdır" diye konuşmuştu.

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ŞAMİL TAYYAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ: AZCIK NEZAKET

Partisine yönelik özeleştiride bulunan bir diğer AK Partili de eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar, "Ateş düştüğü yeri yakar. En ideal program uygulansa, sonunda ferahlık olsa bile, bu süreçte hayat pahalılığı karşısında bunalan geniş kitlelerin ruh halini anlamaya çalışmak, empati yapmak gerekir. Azıcık nezaket" mesajını verdi.

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"‘NEYİNİZE YETMİYOR’ DERCESİNE EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRETLİLERLE DALGA GEÇİYORUZ"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Şamil Tayyar asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili şunları kaydetti:

"Önceleri bazı arkadaşlarımız ‘eti az yiyin, domatesi az alın’ falan diyorlardı. Şimdi ‘neyinize yetmiyor’ dercesine emekliler ve asgari ücretlilerle dalga geçiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. En ideal program uygulansa, sonunda ferahlık olsa bile, bu süreçte hayat pahalılığı karşısında bunalan geniş kitlelerin ruh halini anlamaya çalışmak, empati yapmak gerekir. Azıcık nezaket.

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"17 BİN LİRA ASGARİ ÜCRET, 10 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEN ‘SİZE YETER’ DİYEREK DUYAR KASMAK, OLMADI"

Neden daha fazla artış yapılamadığını izah etmek ayrı, ‘size yeter, az değil’ demek ayrıdır. Çok açık, bu asgari ücret de yetmez, bu emekli maaşları da yetmez. Yanımızdakilerin her işi için ayrı maaş verirken ‘biri yeter, ikincisine ne gerek var’ demeyip 17 bin lira asgari ücret, 10 bin lira emekli maaşı üzerinden ‘size yeter’ diyerek duyar kasmak, olmadı.

"AK PARTİ BU DEĞİL"

AK Parti bu değil. AK Parti herkesin ama özellikle yoksulların, mazlumların, mağdurların partisidir. Buna halel getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Yoksa.. Bu ah aheste aheste çıkar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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asgari ücret Şamil Tayyar ak parti emekli zammı
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