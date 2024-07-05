AK Parti'den peş peşe asgari ücret ve emekli zammı isyanı! Mehmet Şimşek "Türkiye'de yüksek" demişti: "'Neyinize yetmiyor' der gibi dalga geçiyoruz"

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Asgari ücrete artış bekleyen milyonlarca çalışanın umutları ise suya düştü. Eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar "AK Parti bu değil. Bu ah aheste aheste çıkar" sözleriyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret çıkışı konuşulmaya devam ediyor. "Enflasyondaki düşüşle birlikte reel ücret artışları yaşanacak" ifadelerini kullanan Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" demişti.
Öte yandan AK Partili Metin Külünk de semt pazarı ziyaretinde emekli vatandaşın isyanına hak vermiş, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyan insanların derdine çare olamıyorsak, bu vatandaşlar sonuna kadar haklıdır" diye konuşmuştu.
Partisine yönelik özeleştiride bulunan bir diğer AK Partili de eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar, "Ateş düştüğü yeri yakar. En ideal program uygulansa, sonunda ferahlık olsa bile, bu süreçte hayat pahalılığı karşısında bunalan geniş kitlelerin ruh halini anlamaya çalışmak, empati yapmak gerekir. Azıcık nezaket" mesajını verdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Şamil Tayyar asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili şunları kaydetti:
"Önceleri bazı arkadaşlarımız ‘eti az yiyin, domatesi az alın’ falan diyorlardı. Şimdi ‘neyinize yetmiyor’ dercesine emekliler ve asgari ücretlilerle dalga geçiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. En ideal program uygulansa, sonunda ferahlık olsa bile, bu süreçte hayat pahalılığı karşısında bunalan geniş kitlelerin ruh halini anlamaya çalışmak, empati yapmak gerekir. Azıcık nezaket.
Neden daha fazla artış yapılamadığını izah etmek ayrı, ‘size yeter, az değil’ demek ayrıdır. Çok açık, bu asgari ücret de yetmez, bu emekli maaşları da yetmez. Yanımızdakilerin her işi için ayrı maaş verirken ‘biri yeter, ikincisine ne gerek var’ demeyip 17 bin lira asgari ücret, 10 bin lira emekli maaşı üzerinden ‘size yeter’ diyerek duyar kasmak, olmadı.
AK Parti bu değil. AK Parti herkesin ama özellikle yoksulların, mazlumların, mağdurların partisidir. Buna halel getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Yoksa.. Bu ah aheste aheste çıkar."