AK Partili Külünk pazara gitti, vatandaşa hak verdi! Partisine eleştirisi çok konuşulur

Pazarda sokak röportajına denk gelen Metin Külünk'ten partisine yönelik çarpıcı bir özeleştiri geldi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Pazarı'nı ziyaret eden Külünk, Ben Soruyorum TV adlı YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

EMEKLİNİN İSYANI: AK PARTİ'YE VERİYORDUM, İKTİDARDAN DÜŞENE KADAR VERMEYECEĞİM

Röportaj sırasında emekli bir vatandaş "Soygun yapılıyor. Hep AK Parti'ye oy veriyordum, bu kez vermedim, iktidardan düşene kadar da vermeyeceğim." diye sitem etti.

EMEKLİYE HAK VERDİ: BU İNSANLARIN DERDİNE ÇARE OLMAK İÇİN ADIM ATMIYORSAK VATANDAŞ HAKLIDIR

Bunun üzerine Metin Külünk, emekli vatandaşa hak vererek şöyle konuştu:

"Kusura bakma AK Parti döneminde servetlerine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyor ya da bir aile restoranda bir yemeğe 15 bin lira veriyorsa ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda alışveriş yapmak için akşam fiyatların düşeceği saati bekliyorsa, 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olmak için adım atmıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır.”

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





