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  4. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler madde madde sıraladı! Kamuda çift maaş bitiyor, hibrit otomobile ÖTV teşviki geliyor… Meclis’e sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler madde madde sıraladı! Kamuda çift maaş bitiyor, hibrit otomobile ÖTV teşviki geliyor… Meclis’e sunuldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.07.2024 08:41
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"Kamuda çifte maaşa sınır" başta olmak üzere birçok alanda çok ciddi önlemler geliyor. AK Parti hamleyi yapıp kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifte hibrit araçlara ÖTV teşvikine ilişkin madde de yer aldı. İşte detaylar…

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler madde madde sıraladı! Kamuda çift maaş bitiyor, hibrit otomobile ÖTV teşviki geliyor… Meclis’e sunuldu

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde hazırlanan torba yasa teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler, kanun teklifi ile kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması doğrultusunda bazı yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre teklif ile getirilen bazı yeni uygulamalar şöyle sıralandı:

"Kamuya ait taşıtlar ile iş makinelerinin ekonomiye kazandırılması için ÖİB’e yetki veriliyor. Yapılan satışların bedelleri ilgili kamu kurumlarına gelir kaydedilecek.

ÇİFTE MAAŞ UYGULAMASI BİTİYOR

Kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden yüksek maaş almalarına yönelik sınır getiriliyor. Bu görevleri nedeniyle verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi adlar altında yapılacak ödemelerin tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

AK Partili Güler, 2024 yılı için bu miktarın 92 bin lira olduğunu kaydetti. Üst sınırı aşan ödeme olması durumunda aradaki fark, bütçeye gelir kaydedilecek.

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TASARRUF ETMEYENE YAPTIRIM

Tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi öngörülüyor. Bu yaptırımlar uyarma, kınama, aylıktan kesme olabileceği gibi, tasarruf tedbirine uyulmaması olayının büyüklüğü ve niteliğine göre memurluktan çıkarmaya kadar varabilecek.

Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca il özel idarelerince gerçekleştirilen yatırımlara hak ediş oranlarına göre ödeme yapılacak.

BOTAŞ’ın, doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Ayrıca arz güvenliğinin sağlanması için BOTAŞ’ın gaz alımlarının İhale Yasası dışında tutulması öngörülüyor.

HİBRİT ARAÇLARA ÖTV TEŞVİKİ

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlarla ilgili ÖTV oranları, bu araçların kullanımını teşvik edici şekilde yeniden belirleniyor.

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DEPREM BÖLGESİ İÇİN NÜFUS KRİTERİ

Deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyeler için, bütçeden pay verilmesi konusunda 2023 nüfusu esas alınacak. Böylece deprem nedeniyle nüfusu azaldığı için aldıkları pay düşmeyecek.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi’yle ilgili yetkiler, Maliye Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’na devrediliyor. Böylece devlet yardımların aktif bir şekilde izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilebilmesi amaçlanıyor.

İller Bankasının yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi amacıyla sermaye tavanı arttırılıyor. Bu doğrultuda İller Bankasının sermayesi 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılıyor.
Sokak aydınlatma giderlerinin yüzde 30’unu mahallî idareler ödeyecek.


Express


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