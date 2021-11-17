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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan EYT açıklaması

17.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, AK Parti'nin gündeminde şu anda, emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar olmadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya yanıt verdi.

"ŞU ANDA EYT ÇALIŞMAMIZ YOK"

Özkan, "EYT'de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır" diye konuştu.

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DEVLET BAHÇELİ TALEP ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün yapılan grup toplantısında EYT'ye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.

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